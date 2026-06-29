Murcia despliega bomberos y unidades caninas para ayudar a rescatar supervivientes de los terremotos de Venezuela

Las claves

Las claves Generado con IA Murcia ha movilizado equipos de bomberos y unidades caninas para participar en labores de rescate en Venezuela tras el grave terremoto. Dos equipos de la Unidad USAR partieron desde Madrid hacia Venezuela, especializados en la localización de personas atrapadas bajo escombros. El dispositivo incluye guías caninos y perros de búsqueda altamente entrenados, como Hammer y Ron, siendo esta la primera misión internacional para el labrador Ron. La alcaldesa de Murcia y la corporación municipal mostrarán su apoyo a Venezuela guardando un minuto de silencio en la plaza de la Glorieta de España.

El Ayuntamiento de Murcia ha movilizado de forma urgente recursos humanos y técnicos especializados para participar en el operativo internacional de asistencia humanitaria y salvamento en Venezuela, tras el grave terremoto que ha afectado al país.

Dos equipos de rescate de la Región de Murcia partieron este viernes para sumarse a las labores de búsqueda y salvamento.

Los efectivos murcianos, integrados en la Unidad USAR (Urban Search and Rescue), se han incorporado en Madrid al contingente nacional antes de viajar desde la base aérea de Torrejón de Ardoz hacia el país latinoamericano.

Se trata de profesionales altamente cualificados en la localización de personas atrapadas bajo escombros, una labor crucial durante las primeras horas tras una catástrofe de esta magnitud.

Uno de los equipos está formado por dos guías caninos especializados en la búsqueda de personas. Entre ellos se encuentra el cabo del SEIS Juan Antonio Pastor, acompañado de su pastor belga malinois "Hammer", quien asume la jefatura de la expedición, junto a una técnico de Protección Civil de Aledo con su braco alemán.

El cabo Pastor junto a su perro Hammer

A este dispositivo se suma el bombero murciano Paco Cobo, que se desplaza a Venezuela con su perro "Ron", un labrador que cumple tres años el próximo mes de julio y que afronta su primera misión internacional.

Cobo participa como voluntario de la ONG IAE Rescue, organización que mantiene un convenio de colaboración con la Unidad Canina de Bomberos de Murcia.

Como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano, la alcaldesa de Murcia y la corporación municipal guardarán un minuto de silencio en la plaza de la Glorieta de España.

Esta intervención internacional refleja el compromiso solidario del Ayuntamiento de Murcia y pone en valor el trabajo desarrollado desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por Fulgencio Perona, para reforzar los recursos municipales, entre ellos la creación de esta unidad especializada.

La Unidad Canina de Bomberos de Murcia responde a la necesidad de contar con herramientas avanzadas para la búsqueda y localización de personas en situaciones críticas, como estructuras colapsadas, grandes áreas rurales o catástrofes naturales.

El bombero Paco Cobo junto a su perro Ron

El equipo está compuesto por un cabo, un bombero y un conductor con amplia experiencia en adiestramiento canino, y dispone de tres perros de trabajo.

Entre ellos, se encuentra un pastor belga malinois de seis años y un labrador retriever de dos años, ambos en fase avanzada de formación, además de una cachorra de pastor belga malinois que representa el futuro de la unidad.