López Miras endurece las sanciones a los pirómanos en Murcia: el importe de las multas llegará al millón de euros

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, en la Asamblea Regional

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno regional de Murcia endurecerá las sanciones a los pirómanos, aumentando las multas hasta un millón de euros para las infracciones más graves. La reforma legal permitirá repercutir el coste de los dispositivos extraordinarios de emergencia a quienes provoquen incendios por dolo o negligencia grave. López Miras también anunció una nueva norma para agilizar la resolución de dependencia para 5.000 personas y un decreto que facilitará la construcción de 25.000 viviendas asequibles. Se implantará el segundo tramo de carrera profesional para más de 35.000 empleados públicos, con una inversión anual de 32 millones de euros.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dejó un anuncio de calado en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región de Murcia: el Ejecutivo autonómico impulsará una modificación de la Ley de Emergencias y Protección Civil para endurecer las sanciones a los pirómanos.

Esta medida se produce después del grave incendio de Los Garres, ocurrido el 2 de junio, y donde se tuvieron que desalojar varias viviendas, pidiendo ayuda a la UME. Además, estas medidas también afectarán a quienes, por actuaciones dolosas o gravemente negligentes, provoquen la movilización extraordinaria de los servicios públicos de emergencias.

La reforma se enmarca en la estrategia Región de Murcia + Segura y, según explica el presidente, permitirá “reforzar la protección de nuestro patrimonio natural y garantizar el uso responsable y la capacidad operativa de los recursos públicos destinados a la gestión de emergencias”.

La modificación legislativa actuará sobre tres ámbitos. En primer lugar, actualizará el régimen sancionador, de forma que las multas por infracciones leves pasarán de 3.000 a 6.000 euros; las graves, de 30.000 a 60.000 euros; y las muy graves, de 600.000 a un millón de euros.

Además, incorporará como infracciones graves y muy graves aquellas conductas que, por imprudencia grave o dolo, obliguen a desplegar de forma extraordinaria los recursos de emergencias y protección civil.

Asimismo, la nueva regulación permitirá repercutir el coste de esos dispositivos extraordinarios a quienes los hayan provocado mediante actuaciones dolosas o gravemente negligentes.

“Basta recordar el reciente incendio de Los Garres para comprender la dimensión de los recursos que pueden llegar a movilizarse cuando se produce una gran emergencia”, afirma López Miras.

Incendio forestal en España. EFE

Otro de los anuncios realizados por el presidente durante el cierre del debate fue que “estamos ultimando los trabajos para poder traer a la Asamblea Regional una norma que permitirá que hasta 5.000 personas en situación de dependencia obtengan de forma inmediata la resolución sobre discapacidad, gracias a la implantación de pasarelas entre sistemas”

El presidente lamenta “haber estado esperando a que la legislación nacional avanzara en este sentido, para tener un marco común en toda España, pero no podemos esperar más” y reclama “que el Gobierno central cumpla de una vez por todas la Ley de Dependencia.

La cual establece que el 50 por ciento del coste lo asume el Gobierno de España y el otro 50 por ciento las comunidades autónomas”. “En la Región de Murcia, 7 de cada 10 euros de la dependencia los pone un Gobierno infrafinanciado como es el de la Región de Murcia”, explica.

Asimismo, durante su intervención, López Miras remarca la importancia del “acuerdo alcanzado” para “aprobar la semana que viene un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible”.

El objetivo es el de impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias. “Gracias a ella, se podrán construir 25.000 viviendas asequibles en la Región de Murcia y se podrá poner parte de solución al primer problema que hoy tiene nuestro país”, señala.

Además, el presidente anuncia la implantación del segundo tramo de la carrera profesional para el personal docente no universitario y para el personal de Administración y Servicios de la Administración regional.

La medida beneficiará a más de 35.000 empleados públicos, de los que alrededor de 25.900 serán docentes no universitarios y cerca de 9.500 pertenecerán al área de Administración y Servicios.

Dos profesores en un aula de examen. EFE

La medida supondrá una inversión anual de 32 millones de euros, “una inversión necesaria en capital humano, calidad de los servicios públicos y la profesionalización de nuestra Administración”, expresa López Miras.

“Con esta decisión, damos cumplimiento a los compromisos asumidos en materia de carrera profesional”, ha destacado.

Añade que “no es únicamente una mejora retributiva, sino una herramienta para reconocer el esfuerzo, retener el talento, impulsar la excelencia en la gestión pública y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos de la Región de Murcia”

Para cerrar el debate, López Miras afirma que la Región de Murcia “tiene retos y desafíos, como cualquier otra comunidad autónoma”, aunque puso en valor “los avances que hemos experimentado en estos años” y recuerda que “la realidad demuestra cada día el esfuerzo, la capacidad y el dinamismo de nuestra sociedad”.

Finalmente, defiende que el Gobierno regional seguirá impulsando medidas dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos y reitera que la acción del Ejecutivo continuará centrada en la gestión “desde el diálogo”.