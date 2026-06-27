Santomera se consolida entre las 128 ciudades más innovadoras de España tras sumarse a la Red Innpulso

Víctor Martínez y María Tornel, en el acto de entrega de las distinciones de «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» celebrado en Picanya.

Las claves

Las claves Generado con IA Santomera ha sido distinguida como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La incorporación de Santomera a la Red Innpulso la sitúa entre las 128 ciudades españolas más innovadoras. Esta distinción reconoce el compromiso del municipio con la innovación, la sostenibilidad y la modernización de los servicios públicos. La pertenencia a la Red Innpulso permitirá a Santomera compartir experiencias y colaborar en proyectos junto a otros municipios innovadores de España.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y la concejala de Innovación, María Tornel, han asistido al acto de entrega de las nuevas distinciones de «Ciudad de la Ciencia y la Innovación», otorgadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y celebrado en Picanya (Valencia).

Con la incorporación de 19 nuevos municipios, la Red Innpulso alcanza ya las 128 ciudades de toda España, consolidándose como un foro de colaboración que reúne a los ayuntamientos más comprometidos con la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos.

La presencia de Santomera en esta red nacional de referencia responde a una estrategia municipal que sitúa la innovación como eje de la acción pública, no solo como una herramienta para modernizar la administración.

También lo hace para mejorar la calidad de vida de los vecinos, reforzar la eficiencia de los servicios y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

Inauguración del campo de hockey en Santomera

Esta distinción reconoce a aquellas ciudades que impulsan políticas públicas avanzadas en materia de ciencia, tecnología e innovación, favoreciendo además el intercambio de experiencias, el trabajo en red y la puesta en marcha de proyectos comunes entre municipios de todo el país.

«Pertenecer a la Red Innpulso nos permite compartir experiencias con algunas de las ciudades más innovadoras del país, acceder a nuevas oportunidades de colaboración y seguir situando a Santomera en los espacios donde se diseña el futuro de nuestras ciudades», destaca Martínez.

En este sentido, la participación activa de Santomera en este tipo de espacios refuerza su posicionamiento como un municipio comprometido con la transformación, la sostenibilidad y la aplicación de soluciones innovadoras a los retos de la gestión local.

La continuidad de Santomera en la Red Innpulso consolida así su papel como referente emergente en innovación local y reafirma su apuesta por un modelo de ciudad más inteligente, moderna y preparada para afrontar con garantías los desafíos del futuro