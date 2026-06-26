Murcia pondrá en marcha el Centro de Emprendimiento en Defensa del Mediterráneo con 3 millones de euros de inversión

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, este jueves, en el Debate del Estado de la Región de Murcia.

Las claves

Las claves Generado con IA La Región de Murcia creará el Centro de Emprendimiento en Defensa del Mediterráneo con una inversión inicial de 3 millones de euros en el Polígono Industrial de Los Camachos, Cartagena. El centro impulsará la creación de nuevas empresas innovadoras en defensa y seguridad, apoyando tanto a startups como a empresas ya consolidadas para diversificar su actividad. El programa CAETRA, que ya ha apoyado más de 50 proyectos empresariales, seguirá recibiendo respaldo del Gobierno regional, incluyendo nuevas convocatorias y la apertura de hubs tecnológicos. Estas iniciativas refuerzan el posicionamiento de Murcia en sectores tecnológicos de alto valor añadido, apostando por la innovación y la generación de empleo cualificado.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado el Debate del Estado de la Región de Murcia, para anunciar que el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por CAETRA: un programa pionero del Ejecutivo autonómico que impulsa tecnologías duales de uso civil y militar que incluso son válidas para la reconstrucción de territorios afectados por conflictos bélicos o por catástrofes naturales.

López Miras ha destacado que está suponiendo un impulso estratégico este proyecto, para el desarrollo tecnológico e industrial de la comunidad autónoma, situándolo como una de las principales apuestas del Ejecutivo autonómico en materia de innovación y crecimiento económico para el resto del mandato.

Durante su intervención, López Miras subraya que esta iniciativa está posicionando a la Región de Murcia en sectores con un alto potencial de desarrollo, especialmente en ámbitos vinculados a las tecnologías duales.

Entre ellos, menciona la inteligencia artificial aplicada a tecnologías subacuáticas, la ciberseguridad, las comunicaciones avanzadas, las aplicaciones de drones y el desarrollo de nuevos materiales. “Estamos hablando de sectores clave para el futuro, con una enorme capacidad de crecimiento y generación de empleo cualificado”, afirma.

El presidente regional destaca que, hasta el momento, el proyecto CAETRA ya ha impulsado más de 50 proyectos empresariales gracias a líneas de ayudas que califica como “pioneras”. Todo ello, en un momento crucial, marcado por los conflictos bélicos que hay en el mapa geopolítico internacional.

En este sentido, reafirma el compromiso del Gobierno regional de dar continuidad a esta estrategia, consolidando su impacto en el tejido productivo murciano.

Uno de los anuncios más relevantes que ha realizado durante su intervención es la creación del Centro de Emprendimiento en Defensa del Mediterráneo, que se pone en marcha el próximo año.

Los Camachos

Este nuevo espacio cuenta con una inversión inicial de tres millones de euros y está ubicado en el Polígono Industrial de Los Camachos, en Cartagena.

Según explica López Miras, este centro nace con el objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras en el ámbito de la defensa y la seguridad.

López Miras en la Feria Fruit Logística en Berlín. EFE

Estos sectores han adquirido una creciente importancia en el contexto internacional actual. “Queremos facilitar que el talento y la innovación encuentren aquí un entorno propicio para desarrollarse”, señala.

Además, el presidente remarca que esta iniciativa no solo se centra en el impulso de nuevas startups, sino que también ha previsto apoyo a empresas ya consolidadas.

En concreto, se trabaja para ayudarles a diversificar su actividad y desarrollar nuevas líneas de negocio que les permitan participar en programas nacionales e internacionales relacionados con la defensa.

En esta misma línea, López Miras avanza otras actuaciones previstas dentro del marco del proyecto CAETRA que contribuyen a reforzar el posicionamiento de la Región de Murcia en sectores tecnológicos de alto valor añadido.

Entre ellas, destaca la apertura del Hub CAETRA en San Javier, así como la próxima inauguración del Centro Integrado de Innovación Tecnológica en Espacio Cognitivo y Ciberdefensa (CITEC), que se ubica en Murcia.

Asimismo, anuncia el lanzamiento de nuevas convocatorias dirigidas a fomentar la innovación abierta, las homologaciones y certificaciones tecnológicas, así como la investigación y desarrollo en tecnologías duales.

De hecho, adelanta que en los próximos días se ha lanzado una nueva convocatoria dotada con tres millones de euros destinada a estos fines.

Otro de los eventos previstos es la celebración en Lorca del Foro CAETRA Reconstrucción, un encuentro que sirve como punto de intercambio de conocimiento y experiencias entre empresas, instituciones y expertos del sector.

El presidente regional contextualiza estas iniciativas en un escenario internacional marcado por cambios geopolíticos y una creciente demanda de soluciones tecnológicas en el ámbito de la seguridad y la defensa.

En este sentido, también ha destacado el trabajo que se está realizando desde la Región de Murcia en el ámbito europeo para atraer proyectos e inversiones.

Con todo ello, López Miras defiende que el proyecto CAETRA se está consolidando como un eje fundamental para la transformación económica de la comunidad autónoma, apostando por sectores innovadores capaces de generar riqueza y empleo de calidad.

“Estamos construyendo un modelo productivo más competitivo, basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación”, concluye.