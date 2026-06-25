El Puerto de Cartagena impulsa su presencia en Breakbulk Europe para afianzar su liderazgo en el Mediterráneo

Representantes del Puerto de Cartagena durante una reunión comercial en Breakbulk Europe,

Las claves

Las claves Generado con IA El Puerto de Cartagena ha participado en Breakbulk Europe en Rotterdam para promocionar sus ventajas competitivas y consolidar su liderazgo en el Mediterráneo. La delegación del puerto mantuvo reuniones con armadores, operadores logísticos y empresas de cargas de proyecto, junto a representantes de TMC y Agencia Marítima Blázquez. Cartagena destacó su ubicación estratégica, calados superiores a 20 metros, superficies operativas amplias y agilidad para operaciones logísticas complejas. El puerto presentó avances en infraestructuras como la futura Terminal Polivalente de Barlomar y mejoras en Escombreras, además de mostrar el crecimiento de tráficos vinculados a proyectos industriales y energéticos.

El Puerto de Cartagena ha participado en Breakbulk Europe, la principalferia internacional especializada en carga de proyecto, heavy lift y mercancía especial, celebrada en Rotterdam.

El objetivo que mantiene es promocionar sus ventajas competitivas, captar nuevos tráficos y seguir consolidando su posicionamiento como uno de los principales hubs logísticos e industriales del Mediterráneo.

La delegación de la Autoridad Portuaria, integrada por el jefe de Área de Explotación, Fernando Muñoz, y la jefa de Departamento de Expansión, Hortensia Sánchez, desarrolla una intensa agenda de reuniones con armadores, operadores logísticos y empresas especializadas en cargas de proyecto.

En esta acción comercial también participan representantes de Terminal Marítima de Cartagena (TMC) y Agencia Marítima Blázquez, con quienes el puerto trabaja de forma coordinada para generar nuevas oportunidades de negocio para la comunidad portuaria y reforzar la proyección internacional del enclave cartagenero.

La delegación del Puerto de Cartagena mantiene reuniones con operadores logísticos y armadores en Breakbulk Europe para reforzar su presencia en el mercado internacional.

Durante los encuentros mantenidos en la feria, el Puerto de Cartagena pone en valor una serie de fortalezas diferenciales que lo sitúan como una opción altamente competitiva para este tipo de tráficos.

Entre ellas destacan su ubicación estratégica en el Mediterráneo, sus más de 20 metros de calado, la disponibilidad de amplias superficies operativas, la estiba liberalizada y la flexibilidad de unas instalaciones preparadas para atender con rapidez y eficiencia operaciones de elevada complejidad logística.

A ello se suma la capacidad del puerto para ofrecer una respuesta ágil a las necesidades de los grandes proyectos industriales y energéticos que actualmente se desarrollan en Europa y en el arco mediterráneo.

La combinación de competitividad, capacidad industrial y agilidad operativa convierte a Cartagena en un enclave especialmente atractivo para operadores que requieren soluciones seguras, eficientes y adaptadas a mercancías singulares o de grandes dimensiones.

La delegación cartagenera está presentando además en Breakbulk Europe los avances en infraestructuras que permitirán reforzar aún más la competitividad del puerto en los próximos años.

Entre estos proyectos figura la futura Terminal Polivalente de Barlomar, que ampliará la capacidad para graneles y actividades vinculadas a la industria offshore, así como las mejoras previstas en los accesos a la dársena de Escombreras, orientadas a facilitar el transporte de cargas especiales y de grandes dimensiones.

Junto a esta estrategia de promoción, el Puerto de Cartagena está dando a conocer el crecimiento registrado en los tráficos vinculados a la carga de proyecto.

En la actualidad se desarrollan operaciones regulares entre Cartagena y puertos como Taranto, en Italia, y Munkebo, en Dinamarca, ligadas a proyectos industriales de gran valor añadido.

Asimismo, se han consolidado nuevos tráficos de áridos en el Mediterráneo y se ha incrementado el número de embarques de torres eólicas con destino a distintos puertos europeos, lo que evidencia la diversificación y el dinamismo de esta línea de negocio.

La presencia en Breakbulk Europe permite al Puerto de Cartagena reforzar las relaciones comerciales con clientes actuales, abrir nuevas líneas de negocio y mostrar al mercado internacional las capacidades de una infraestructura que sigue creciendo de la mano de sus operadores.

Con ello, el puerto avanza en su objetivo de responder a las demandas de los sectores industrial, energético y logístico, al tiempo que consolida su papel como nodo estratégico para las cargas de proyecto y la actividad offshore en el Mediterráneo.