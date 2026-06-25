El prestigioso Impact Ranking sitúa a la UCAM como tercera de España en industria, innovación e infraestructuras

Las claves

Las claves Generado con IA La UCAM se sitúa como la tercera universidad de España en el ámbito de industria, innovación e infraestructuras según el Impact Ranking 2026 de Times Higher Education. La universidad destaca internacionalmente por su excelencia en calidad universitaria, empleabilidad e innovación, obteniendo una puntuación global de 70,5 sobre 100. UCAM HiTech, la incubadora tecnológica de la universidad, impulsa el emprendimiento científico y la aceleración de startups en salud, deporte y alimentación. El ranking reconoce a la UCAM por su calidad investigadora, alta tasa de éxito académico y fuerte vinculación de la formación universitaria con la empleabilidad y el crecimiento económico.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha reforzado su posicionamiento internacional en materia de calidad universitaria, empleabilidad e innovación tras los resultados del Impact Ranking 2026 elaborado por Times Higher Education (THE).

Una de las clasificaciones académicas de mayor prestigio en el ámbito internacional, en la que en esta nueva edición, la institución obtiene una puntuación global de 70,5 sobre 100.

Esto le lleva a situarse en el rango 401-600 mundial entre un total de 1.603 universidades evaluadas, consolidando así su presencia entre las instituciones de educación superior más destacadas del panorama global.

El ranking, publicado este martes, analiza el desempeño de las universidades en relación con distintos indicadores vinculados al desarrollo social, económico y académico, y reconoce especialmente a la UCAM en tres ámbitos: “Industria, innovación e infraestructuras”, “Trabajo decente y crecimiento económico” y “Educación de calidad”.

Acto de segunda jornada de puertas abiertas de UCAM en su campus de Madrid

Estos resultados reflejan la capacidad de la universidad para combinar excelencia docente, impulso investigador, relación con el entorno productivo y una apuesta decidida por la inserción profesional de sus estudiantes.

Uno de los apartados en los que la UCAM alcanza una posición más destacada es el de “Industria, innovación e infraestructuras”, donde se sitúa como la tercera universidad de España, entre públicas y privadas.

Times Higher Education subraya en este ámbito el impacto de la institución en cuestiones como la creación de spin-offs, la presentación de patentes y la capacidad de atraer financiación comercial y empresarial para el desarrollo de sus proyectos de investigación.

Este reconocimiento pone de relieve la estrategia que la UCAM viene desarrollando en los últimos años en favor de la transferencia tecnológica, la investigación aplicada y la conexión permanente entre universidad y empresa.

La institución ha impulsado un ecosistema orientado a transformar el conocimiento en soluciones reales, promoviendo la colaboración con el tejido productivo y favoreciendo la generación de iniciativas emprendedoras con aplicación directa en sectores estratégicos.

En esta línea, la Universidad Católica de Murcia puso en marcha hace cinco años UCAM HiTech, una incubadora tecnológica especializada en el impulso del emprendimiento científico y en la aceleración de startups vinculadas a tres ámbitos prioritarios: la salud, el deporte y la alimentación.

Gil Membrado, deportista UCAM, junto a la María Dolores García Mascarell, presidenta de la UCAM

Su actividad se ha convertido en una de las principales herramientas de la universidad para canalizar la innovación, apoyar el talento investigador y facilitar que los avances científicos encuentren proyección empresarial y social.

Excelencia académica

El informe también sitúa a la UCAM entre las instituciones más destacadas del país en el ámbito de “Educación de calidad”, donde ocupa la 4.ª posición nacional y se integra en el rango 101-200 mundial.

En este apartado, valora de forma especial la calidad de la investigación desarrollada por la universidad, las facilidades de acceso a la educación para los estudiantes y el elevado número de alumnos que completan con éxito sus estudios.

Estos indicadores refuerzan la imagen de la UCAM como una universidad comprometida con una formación sólida, accesible y orientada a la mejora continua.

El reconocimiento internacional en este campo evidencia, además, la capacidad de la institución para sostener un modelo educativo que combina acompañamiento al estudiante, calidad docente y resultados académicos competitivos en un contexto global cada vez más exigente.

Doctores UCAM en el campus de los jerónimos

Otro de los ámbitos en los que la universidad obtiene una valoración especialmente positiva es “Trabajo decente y crecimiento económico”, donde se sitúa como la 6.ª de España y la 3.ª entre las universidades privadas.

En este indicador, Times Higher Education destaca factores como la calidad laboral de su personal, la preparación académica y práctica que reciben los estudiantes y la contribución de la institución a la empleabilidad y a la inserción en el mercado de trabajo.

La clasificación pone así el foco en una de las fortalezas que la UCAM ha consolidado en los últimos años: su capacidad para vincular la formación universitaria con la realidad profesional.

Las prácticas, la orientación hacia la empleabilidad, la estabilidad en la contratación y la generación de oportunidades laborales forman parte de una política institucional que busca favorecer tanto el crecimiento de la comunidad universitaria como su impacto en el entorno económico y social.