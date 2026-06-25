Podemos y Vox critican la "falta de explicaciones" de Miras en la 'trama de las prótesis' y el PSOE avisa: "Llegaremos hasta el final"

Las claves

Las claves Generado con IA PSOE, Podemos y Vox critican la falta de explicaciones del presidente López Miras sobre la 'trama de las prótesis' en el Debate del Estado de la Región de Murcia. La investigación judicial afecta a 13 personas y destapó un fraude de casi 7 millones de euros por la compra de prótesis caducadas o no homologadas con grandes sobrecostes. La Asociación de Afectados por Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad se ha constituido para exigir responsabilidades y defender los derechos de los pacientes afectados. La oposición denuncia que el presidente autonómico evita asumir responsabilidades y consideran insuficientes sus promesas y medidas anunciadas para la región.

La 'trama de las prótesis' caducadas ha copado parte de las valoraciones que han hecho los grupos parlamentarios de la oposición, sobre la intervención del presidente autonómico, Fernando López Miras, en la sesión inaugural del Debate del Estado de la Región de Murcia.

Tanto PSOE como Podemos y Vox han criticado que López Miras haya pasado de puntillas sobre esta trama que tiene investigadas a 13 personas, vinculadas a la sociedad limitada LOGIMED, al Servicio Murciano de Salud y al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El más duro ha sido Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia y secretario general de los socialistas murcianos, cuyo partido se ha personado como acusación popular en la causa abierta en los juzgados.

"López Miras ha perdido una oportunidad para dar una explicación", tal y como ha lamentado Lucas. "Ni un gesto de empatía ha tenido el presidente, demostrando una vez más que no está a la altura".

El secretario general del PSOE no es diputado autonómico y ha tenido que comparecer en la sede de su grupo parlamentario, criticando de forma soterrada al PP por presionar en la Asamblea Regional para impedirle hacer uso de la sala de prensa. "El PSOE va a llegar hasta el final de esta trama", según se ha comprometido Lucas.

Todo ello, después de confirmar que su partido ya ha pedido diligencias al juzgado que instruye la causa, a raíz de una investigación de la Policía Nacional que ha destapado un fraude a las arcas públicas de6.886.738 euros, por la compra de stents vasculares no coronarios, caducados o no homologados, con sobrecostes de hasta un 1.287%.

"¿Por qué será recordado López Miras, por la sopa verde del Mar Menor, por los más de 400 cargos que se saltaron la vacunación en la pandemia o por la trama de las prótesis?", tal y como ha preguntado Lucas, antes de instar al presidente autonómico a "facilitar toda la información" de lo sucedido a los 378 pacientes que figuran en el atestado policial.

La bautizada como la 'trama de las prótesis' ha provocado un terremoto judicial, sanitario y social, ya que se ha constituido la Asociación de Afectados por Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad en la Región de Murcia (APDC).

Esta asociación justifica su creación por "la falta de información, la incertidumbre y la angustia de muchas personas, sobre todo mayores de la Región de Murcia", para defender sus derechos como usuarios del Servicio Murciano de Salud y exigir que se depuren responsabilidades penales por la trama de las prótesis.

De forma que llegada la rueda de prensa de Podemos, su portavoz, María Marín, también ha criticado a López Miras por pasar de puntillas sobre la causa judicial: “Hemos visto a un presidente atrincherado que no ha dado ni una sola explicación sobre la 'trama de las prótesis', solo se ha referido al manifiesto de los profesionales de La Arrixaca".

La inspección de los 378 pacientes que la Policía Nacional señala como posibles afectados por la trama de las prótesis no pueden hacerla los mismos altos cargos de @Murciasalud que durante años permitieron que sucediera este escándalo.



Exigimos una investigación exhaustiva de… pic.twitter.com/Uv4gTNqUvR — María Marín (@MariaMarinMart) June 23, 2026

El bloque de las izquierdas también ha centrado sus intervenciones ante los medios de comunicación en "las promesas" que ha realizado el presidente de la Región de Murcia y que en su intervención ha anunciado la puesta en marcha de 160 medidas para lo que queda de legislatura.

"Hemos asistido a un ejercicio de ciencia ficción", según ha reflexionado Francisco Lucas (PSOE). "Un simple tablón de anuncios". "Promesas y más promesas que no se materializan". "Después de más de tres décadas de gobiernos del PP seguimos arrastrando los mismos problemas".

El secretario general de los socialistas murcianos también ha reprochado el tono del discurso del presidente del Partido Popular murciano, como "si fuera nuevo" al frente del Consejo de Gobierno. "Lleva nueve años en los que ha sido incapaz de resolver estos problemas, nueve años suspendiendo clases en las aulas por calor...". "Nueve años que terminan con el mayor escándalo en esta Región de Murcia: la trama de las prótesis".

"En el PSOE estamos preparados para abrir una nueva etapa en la Región de Murcia, para construir entre todos una región con más calidad de vida y con más oportunidades". Por su parte, María Marín, portavoz de Podemos, también ha arremetido contra el "refrito de promesas incumplidas" del PP, tras asumir la gestión del Palacio de San Esteban desde 1995 de forma ininterrumpida

Marín ha llegado a calificar a López Miras como "el rey del bulo", después de que en su intervención haya anunciado que invertirá 89 millones de euros para climatizar las aulas de colegios e institutos entre 2026 y 2030. "El plan climatiza, es una copia del plan de eficiencia del año 2020 que no cumplió".

La portavoz morada considera que el dirigente popular se ha olvidado de los problemas importantes de los murcianos, en el inicio del Debate del Estado de la Región de Murcia. Y ha puesto ejemplos: “Cuatro de cada diez empleados en la Región de Murcia no llegan a final de mes".

Vox, sin autocrítica

La 'trama de las prótesis' ha generado consenso entre las izquierdas y la ultraderecha. Prueba de ello es que el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpáñez, ha asegurado que "es la punta del iceberg" esta causa que se instruye en los juzgados, tras lamentar la falta de explicaciones de López Miras en este asunto.

El análisis que ha hecho Vox sobre la intervención del líder del PP también se ha centrado en lamentar que el presidente autonómico "no ha asumido responsabilidad alguna por su gestión de gobierno". Todo ello, a pesar de que el partido de Santiago Abascal arrancó la legislatura como socio de los populares en el Palacio de San Esteban.

Tal dato ha llevado a Martínez Alpáñez a afirmar que “lo único que puede vender López Miras es lo que hizo Vox”. Evidenciando una falta de autocrítica de su paso por el Gobierno murciano y también de memoria porque ha puesto como ejemplo de esos logros, la mejora experimentada en materia de seguridad ciudadana y en las policías locales de los 45 municipios de la Región de Murcia.

O lo que es lo mismo, las áreas en las que más énfasis puso José Ángel Antelo, como presidente provincial de Vox, antes que Santiago Abascal lo obligara a dimitir dentro de su purga orgánica que se ha llevado por delante a otros pesos pesados como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith...