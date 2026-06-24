El Sindicato de Enfermería denuncia "calor extremo" en varios centros de salud de Murcia y falta de ventiladores

Las claves

Las claves Generado con IA El Sindicato de Enfermería (SATSE) denuncia temperaturas extremas en centros de salud de Murcia y otras comunidades, superando los límites legales. SATSE reclama más inversión para garantizar sistemas de climatización adecuados y denuncia la falta de ventiladores y aire acondicionado en muchos centros. El sindicato advierte que el calor afecta especialmente al personal sanitario y pacientes vulnerables, incrementando los riesgos para la salud. En algunos hospitales y centros de salud se han superado los 30 grados, obligando a profesionales y familiares a llevar sus propios ventiladores.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a la Consejería de Salud de la Región de Murcia que "incremente" la inversión necesaria para garantizar que todos los centros sanitarios dispongan de condiciones adecuadas frente a las altas temperaturas durante este verano, ante unas previsiones que apuntan a que será más caluroso de lo normal.

A través de un comunicado, viene denunciando desde comienzos de junio distintos problemas en centros sanitarios de Murcia, Euskadi, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, y Canarias, entre otras autonomías.

En ellos, se han llegado a superar las temperaturas máximas establecidas por ley en nuestro país para trabajar en condiciones adecuadas y sin riesgo para la salud de profesionales y pacientes.

Desde el Ministerio de Sanidad ya se ha advertido de que, según la Agencia Estatal de Meteorología, existe hasta un 70 por ciento de probabilidades de que este verano sea más caluroso de lo normal.

Camilla de hospital. EFE

Este dato supone una seria amenaza para la salud pública. Además, se advierte de que el calor no solo será más intenso, sino que también llegará antes y se prolongará más tiempo.

SATSE critica que algunas administraciones sanitarias sean las primeras en no cumplir los criterios y recomendaciones incluidos en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026, que insiste en la necesidad de garantizar una temperatura adecuada en todos los lugares de trabajo.

La organización también denuncia el incumplimiento del Real Decreto 4/2023, que establece la adopción de medidas adecuadas para proteger a las personas trabajadoras frente a las temperaturas extremas.

En este sentido, el Sindicato destaca que el exceso de calor afecta especialmente al personal sanitario, por sus duras condiciones laborales y el esfuerzo físico y mental constante que requiere su trabajo.

SATSE subraya que los hospitales y centros de salud son entornos laborales especialmente vulnerables, ya que en ellos permanecen personas de edad avanzada y/o con distintos problemas y complicaciones de salud. Estas circunstancias incrementan los riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas.

Como en años anteriores, el Sindicato ha presentado ya denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y las gerencias sanitarias en situaciones de calor extremo e insoportable, con temperaturas que en algunas áreas superan los 30 grados centígrados, como en plantas de hospitalización, Urgencias o Rehabilitación.

Una persona manipulando objetos en un laboratorio. EFE

La normativa vigente establece que, en espacios donde se realizan trabajos sedentarios, como las consultas sanitarias, la temperatura debe situarse entre 17 y 27 grados centígrados, mientras que en entornos de trabajos ligeros, como las plantas de un hospital, debe estar entre 14 y 25 grados centígrados.

SATSE cita como ejemplo varios centros sanitarios de Ourense, Salamanca o Araba, donde se han superado los 29 y 30 grados centígrados.

El Sindicato de Enfermería recalca que los problemas detectados en algunos hospitales y centros de salud responden a una falta de planificación e inversión por parte de los servicios de salud competentes.

Esta situación provoca que los centros no dispongan de sistemas de aire acondicionado adecuados o que no se realicen a tiempo las labores de mantenimiento necesarias. Además, SATSE advierte de que muchos edificios cuentan con infraestructuras muy antiguas y poco adaptadas al uso actual.

La organización sindical asegura haber recibido quejas de profesionales que han tenido que comprar sus propios ventiladores para poder trabajar en condiciones mínimas, así como de familiares de pacientes que han hecho lo mismo.

Ante estos hechos, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad para conocer su versión, pero no se ha pronunciado sobre la denuncia de SATSE.