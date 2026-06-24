'Blue Core en ruta' aterriza en Fuente Álamo (Murcia) para promover la economía azul de la Zona Franca de Cádiz

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque Tecnológico de Fuente Álamo acoge el evento 'Blue Core en ruta', impulsado por la Zona Franca de Cádiz, para promover la economía azul y el talento innovador. Participan representantes del tejido empresarial y académico murciano, como Grupo Ricardo Fuentes, Universidad de Murcia y el Instituto Oceanográfico, junto a entidades públicas. El evento incluye ponencias, una mesa redonda sobre redes para impulsar la economía azul y casos de éxito en turismo costero, acuicultura, biotecnología y energías renovables. La jornada finalizará con un desayuno networking para fomentar la colaboración y oportunidades de negocio entre los asistentes.

El Parque Tecnológico de Fuente Álamo acogerá este viernes: Blue Core en ruta, un programa de presentaciones impulsado por la Zona Franca de Cádiz, con el objetivo de promover nuevo talento innovador, impulsar proyectos empresariales y consolidar startups vinculadas al ecosistema de la economía azul.

Noelia Ortega, CEO del Centro Tecnológico Naval y del Mar, a partir de las 9 horas, dará la bienvenida a representantes del tejido empresarial murciano, como el Grupo Ricardo Fuentes, la Universidad de Murcia, el Instituto Oceanográfico, el Gobierno regional o el Ayuntamiento de Cartagena, que han apostado por sumarse a esta iniciativa.

El modelo de la economía azul es una apuesta del consorcio gaditano por la explotación, gestión y conservación sostenible de los recursos marinos y costeros. Este evento lo promueve la Zona Franca de Cádiz, en colaboración con el Clúster Marítimo de Andalucía y el Centro Tecnológico Naval y del Mar de Fuente Álamo.

El programa Blue Core en ruta, cofinanciado con Fondos Feder, arrancó en Málaga, y su agenda incluye la visita a grandes ciudades como Barcelona, Bilbao o Madrid, para fortalecer una red de colaboración entre agentes estratégicos del sector.

El Centro Tecnológico Naval y del Mar del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, contará con las intervenciones de Javier Noriega, presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía y de Fran González, delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

También se celebrará una mesa redonda bajo el título: 'Redes para el impulso de la economía y la empresa azul. Casos de éxito'. A lo largo de la jornada se abordarán, entre otros temas, el turismo costero, transporte marítimo, logística portuaria, acuicultura, pesca, biotecnología azul, robótica o energías renovables.

Todo ello, como antesala a un desayuno networking para que los asistentes tengan la oportunidad de intercambiar impresiones y abrir oportunidades de negocio con agentes del ámbito empresarial, tecnológico, institucional y académico.