La Asociación Por Un Mar Vivo lanza una encuesta para analizar el estado ambiental de todas las playas del Mar Menor

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación Por Un Mar Vivo lanza una encuesta de ciencia ciudadana para evaluar el estado ambiental de las playas del Mar Menor durante el verano. La iniciativa invita a cualquier persona que practique snorkel a participar rellenando un sencillo cuestionario sobre el fondo marino, la presencia de algas y peces, y la transparencia del agua. Los resultados permitirán analizar y comparar el estado ambiental de las playas en 2026 con los datos del año anterior, e identificar las mejor y peor valoradas. La campaña también servirá para detectar especies como agujas de mar o caballitos de mar, y estudiar el impacto de fenómenos meteorológicos como las danas en el litoral.

La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, una encuesta de ciencia ciudadana para conocer el estado de las playas del Mar Menor bajo el lema: 'Queremos conocer tu playa'.

La iniciativa busca implicar a la ciudadanía en la observación directa del litoral, durante los meses de verano, y recopilar información útil sobre el estado ambiental de este espacio natural.

La propuesta está dirigida a todas las personas que practiquen snorkel durante el verano, tanto niños como adultos. Para participar solo es necesaria una máscara de buceo y unos minutos para completar un sencillo cuestionario sobre distintos aspectos observables en la playa y en el agua.

A través de este formulario, los participantes podrán aportar datos sobre características como el fondo marino, la presencia de algas y peces, la transparencia del agua y otras variables visibles durante el baño.

Trabajadores extrayendo algas del Mar Menor. EFE

Con estas respuestas, la asociación podrá reunir información de valor científico a partir de observaciones simples y accesibles para cualquier persona.

Los resultados permitirán elaborar un análisis sobre el estado de las playas del Mar Menor durante el verano de 2026, además de identificar cuáles son las mejor y peor valoradas dentro de la encuesta.

Asimismo, esta nueva edición permitirá comparar los datos obtenidos con los recogidos en 2025, lo que contribuirá a observar la evolución de distintas zonas del litoral y a detectar posibles cambios en su estado ambiental.

La campaña cobra además especial interés este año porque también servirá para estudiar el posible impacto ambiental que hayan podido tener las danas en las playas del Mar Menor.

De este modo, la información recopilada por la ciudadanía podrá complementar otros análisis y ofrecer una imagen más amplia de la situación actual de la laguna.

Otro de los aspectos destacados de la iniciativa será la localización de especies como agujas de mar o caballitos de mar. En caso de detectarlos, la recomendación es no intervenir ni extraerlos del agua, sino comunicar su presencia para que la Asociación Hippocampus, encargada de su registro, pueda incorporar esa información a su seguimiento.

La encuesta podrá completarse todos los días durante el periodo de campaña. Desde la asociación subrayan que cuantas más respuestas se recopilen y más personas participen, más completo será el análisis y mayor fiabilidad tendrán los resultados obtenidos.

Además de esta encuesta ciudadana, la Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo desarrollará de forma paralela un estudio más técnico sobre el estado de las playas y del agua en la costa del Mar Menor.

Mujer frente al Mar Menor. EFE

Entre otros parámetros, se medirán la temperatura del agua, la turbidez o transparencia, la profundidad del fango, la presencia de praderas marinas y distintas especies.

La entidad anima a vecinos, bañistas y visitantes a sumarse a esta iniciativa de forma rápida y sencilla, utilizando el teléfono móvil directamente desde la playa o al salir del agua