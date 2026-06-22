Santomera vibra durante diez días con la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos con una programación amplia

Comparsa desfila por las calles de Santomera durante las fiestas de Moros y Cristianos

Las claves

Las claves Generado con IA Las Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera se celebran hasta el 28 de junio con una programación más amplia y diversa. El evento, declarado de Interés Turístico Regional, reúne a miles de participantes y visitantes, destacando la espectacularidad de los desfiles y la implicación de seis agrupaciones festeras. La edición XLVI incluye conciertos, pregón, ofrenda floral, jornadas temáticas, desfiles y actividades familiares, culminando con la Conversión del Moro y una fiesta de la espuma. El Gran Desfile de Moros y Cristianos tendrá lugar el 27 de junio y podrá seguirse en directo por 7TV Región de Murcia.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera se celebrarán hasta el próximo 28 de junio y regresan con mayor participación y una programación más amplia y diversa, pensada para atraer visitantes y ofrecer propuestas para todos los públicos.

Declaradas de Interés Turístico Regional, estas celebraciones convertirán al municipio en uno de los principales focos festivos de la Región de Murcia al inicio del verano.

El epicentro de las fiestas será el Campamento Festero, ubicado en el recinto de El Polvorín-Hermanos Mateo, donde se concentrará gran parte de la actividad de una celebración que cada año reúne a miles de participantes y visitantes.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, acompañada por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y la presidenta de la Junta Central de Moros y Cristianos, Eva Alarcón, presentaron en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia los detalles de esta XLVI edición.

Cartel oficial de lad fiestas de Moros y Cristianos de Santomera 2026.jpg

Conesa destaca el papel de las fiestas populares “como herramienta para dinamizar los municipios, generar actividad económica y reforzar la identidad cultural de la Región”.

En este sentido, subraya que los Moros y Cristianos de Santomera “se han consolidado como una de las grandes citas festivas regionales gracias a su capacidad para poner en valor la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural del municipio”.

Asimismo, pone en valor la espectacularidad de los desfiles y la implicación de las agrupaciones festeras, que este año ascienden a seis con la incorporación de la comparsa mora Al-Majus, que se suma a Moros Almorávides, Caballeros y Damas del Ampurdán, Contrabandistas del Mediterráneo, Yonud Hijos del Desierto y Piratas Berberiscos.

La consejera recuerda también que la Comunidad continúa impulsando las fiestas y tradiciones como uno de los principales atractivos turísticos, en el marco de la campaña regional ‘Mucho que celebrar’.

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con 34 fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, 4 de Interés Turístico Nacional y 14 de Interés Turístico Internacional, situándose como la segunda comunidad autónoma con más reconocimientos de este tipo, solo por detrás de Galicia.

Tras el pasacalles promocional celebrado el pasado fin de semana en Murcia, las fiestas arrancarán oficialmente el 19 de junio con la recogida del Capitán 2026, Juan José Pérez Plaza, de la comparsa Yonud Hijos del Desierto, y la apertura del Campamento Festero. La jornada concluirá con un concierto de la banda tributo Radar Indie y una sesión de DJ Pedro Marín.

El 20 de junio se celebrará el pregón de fiestas, a cargo de la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, en el Auditorio Municipal Ginés Abellán. Ese mismo día tendrá lugar el concierto de Camela en la Zona Güertana.

El 21 de junio se realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario y a San Luis Gonzaga, mientras que el 22 de junio estará dedicado al Día del Niño. Entre el 23 y el 24 de junio se desarrollarán las jornadas de los bandos moro y cristiano, acompañadas de actuaciones de academias de baile del municipio en el recinto festero.

El 25 de junio tendrá lugar el desfile informal por las calles de Santomera y el 26 de junio se celebrará la Noche del Capitán.

El acto central llegará el 27 de junio con el Gran Desfile de Moros y Cristianos, que partirá a las 21:00 horas desde el parque Adolfo Suárez y recorrerá la avenida Juan Carlos I y las calles Calvario y Octavio Carpena Artés hasta el Campamento Festero. El desfile podrá seguirse en directo a través de 7TV Región de Murcia.

Las celebraciones concluirán el 28 de junio con la representación de la Conversión del Moro en la plaza de la Iglesia y una fiesta de la espuma dirigida al público familiar.