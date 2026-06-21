La UCAM repite en el ranking de las mejores universidades del mundo: el 83% de sus alumnos encuentra empleo

Las claves

Las claves Generado con IA La UCAM vuelve a figurar entre las mejores universidades del mundo en el QS World University Rankings 2027, situándose en la franja 1201-1400. La universidad destaca por su carácter internacional, con un 25% de estudiantes extranjeros y presencia en India, Dubái y Egipto. El 83,6% de los egresados de la UCAM encuentra empleo en menos de un año, y sus titulados superan la media nacional en contratación y salario. La UCAM ofrece varias titulaciones en inglés, como Business Administration, Dentistry y Veterinary Medicine, reforzando su proyección global.

La consultora Quacquarelli Symonds ha publicado los resultados de su QS World University Rankings 2027, en el que la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) vuelve a aparecer entre las mejores universidades del mundo por segundo año consecutivo.

La universidad se sitúa en la franja 1201-1400, un resultado que refleja su presencia internacional y la valoración de distintos aspectos de su actividad académica.

En esta edición, el ranking ha evaluado a 8.808 universidades de todo el mundo, entre las que se encuentra la UCAM. Esta posición pone de manifiesto fortalezas de la institución en ámbitos como la reputación empleadora, la internacionalización y la sostenibilidad, además de confirmar la solidez de su modelo educativo.

Uno de los puntos en los que QS destaca a la UCAM es su carácter internacional. Actualmente, el 25% de su alumnado está formado por estudiantes extranjeros, lo que contribuye a crear un entorno diverso en sus campus y facilita la conexión con otras universidades y centros de investigación de distintos países.

Empleados trabajando en UCAM HiTech

Este perfil internacional también se refleja en la posición que ocupa dentro de España, donde se sitúa en el top 10entre las universidades analizadas en lo que respecta a estudiantes extranjeros.

La UCAM también mantiene una clara apuesta por la enseñanza en inglés. La universidad imparte varias titulaciones en este idioma, tanto de grado como de posgrado.

Entre ellas Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, International Relations y Veterinary Medicine. Además, cuenta con sedes en India, Dubái y Egipto, lo que refuerza su proyección fuera de España.

Otro de los aspectos valorados por QS es la empleabilidad de sus egresados. La percepción positiva de los empleadores sobre los titulados de la UCAM mejora incluso respecto a la edición anterior, lo que supone un reconocimiento a la formación que reciben sus estudiantes y a su relación con el entorno profesional.

En la misma línea, el Observatorio Ocupacional de la Universidad señala que el 83,6% de sus egresados encuentra empleo en menos de un año, mientras que U-Ranking indica que sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional y que sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio español.