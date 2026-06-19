Miras muestra en Cartagena el potencial del programa CAETRA para mejorar la industria de defensa de la Unión Europea

Fernando López Miras preside en Cartagena la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones

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Las claves Generado con IA Cartagena acoge por primera vez fuera de Bruselas la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. Se destaca el programa CAETRA como herramienta para conectar empresas, innovación y defensa, con más de 120 empresas asociadas avanzando en acreditaciones internacionales. El evento resalta el papel de las pymes y la capacidad de Cartagena para combinar tradición militar, especialización industrial e innovación tecnológica en el sector de defensa europeo. Empresas de la Región de Murcia, vinculadas a CAETRA, ya trabajan en Ucrania en tecnologías duales y drones, proyectando internacionalmente el potencial regional.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha presidido en Cartagena la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, un encuentro que califica de “muy importante”, ya que este órgano define el papel que deben desempeñar las regiones europeas en la estrategia de defensa de la Unión Europea.

La reunión se celebra por primera vez fuera de Bruselas y ha reunido a representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y a expertos vinculados al sector de la defensa, la innovación y el desarrollo tecnológico.

La cita convierte a Cartagena en escenario de un debate estratégico sobre el futuro de la política europea de defensa y sobre la contribución que pueden realizar las regiones a su fortalecimiento.

Durante la jornada se abordan cuestiones clave como la participación de las regiones en la política europea de defensa o la necesidad de que el próximo marco financiero plurianual contemple recursos suficientes para reforzar la industria del sector.

Además, también se han tratado preocupaciones como el papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas dentro de este ecosistema productivo e innovador.

Según explica López Miras, los integrantes del grupo de trabajo han podido comprobar “cómo Cartagena es una ciudad con una enorme trayectoria militar”, pero también cómo, en torno a ese vínculo histórico, se ha desarrollado “todo un ecosistema de pymes y de empresas tecnológicas que son proveedoras de esa industria de defensa”.

En este sentido, el presidente pone en valor la capacidad de la ciudad para combinar tradición, especialización industrial e innovación aplicada a un ámbito estratégico para Europa.

El presidente subraya que Cartagena constituye “uno de los mayores ejemplos a nivel europeo” de ese modelo de desarrollo industrial y tecnológico, y asegura que “ese es el ejemplo que queremos exportar al resto de Europa”.

Asimismo, afirma que la ciudad “está llamada a tener un papel crucial dentro de esa estrategia de las regiones en cuanto a la defensa de la Unión Europea”, tanto por su trayectoria como por el tejido empresarial y tecnológico que ha consolidado en los últimos años.

López Miras destaca también el papel de Caetra, la iniciativa impulsada por el Gobierno regional para favorecer el desarrollo de tecnologías duales en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

Intervención de Fernando López Miras durante la reunión sobre defensa celebrada en Cartagena, centrada en el papel de las pymes en la industria de defensa de la UE.

A su juicio, este proyecto se ha convertido en una herramienta útil para conectar capacidades empresariales, conocimiento e innovación con las nuevas necesidades estratégicas del contexto europeo.

En este sentido, señala que “Caetra es el ejemplo perfecto de cómo las regiones europeas pueden aportar a la industria de la defensa y a esa estrategia de defensa de la Unión Europea”.

López Miras destaca el crecimiento del ecosistema empresarial vinculado a Caetra, que cuenta ya con alrededor de 120 empresas asociadas. Según explica, estas compañías avanzan en sus procesos de acreditación para operar en el ámbito de la defensa internacional y para poder colaborar con organismos y estructuras de referencia como la OTAN.

El presidente también pone de relieve la proyección exterior que han alcanzado algunas de estas firmas. “Hay ya dos empresas de la Región que están trabajando en Ucrania, una relacionada con las tecnologías duales y otra con la tecnología de drones”, señala.

Este avance, según ha trasladado, refleja la capacidad de las empresas de la Región de Murcia para posicionarse en entornos altamente especializados y con creciente demanda tecnológica.

Además, la jornada celebrada en Cartagena refuerza la visibilidad de la Región de Murcia en un sector de alto valor estratégico, en el que la cooperación institucional, la capacidad industrial y la innovación tecnológica resultan fundamentales.

Con este encuentro, la ciudad proyecta ante las instituciones europeas su potencial como nodo vinculado a la defensa, la tecnología y el desarrollo empresarial.