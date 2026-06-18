UCAM Murcia CB consolida una temporada histórica con DeJulius y Cacok como grandes referentes internacionales

Las claves

Las claves Generado con IA UCAM Murcia CB ha firmado la mejor temporada de su historia, cerrando la Liga Endesa con 25 victorias y 9 derrotas, y accediendo por primera vez al playoff como cabeza de serie. El club ha alcanzado las semifinales de la FIBA Europe Cup, logrando 14 victorias y solo 2 derrotas, pese a contar con uno de los presupuestos más bajos de la competición. David DeJulius ha destacado como referente ofensivo con 17,7 puntos y 4,3 asistencias por partido, siendo incluido en el Mejor Quinteto y quedando tercero en la votación al MVP de la temporada. Devontae Cacok, campeón de la NBA, ha sido clave con 11,4 puntos y 5,1 rebotes por partido, siendo MVP de febrero y decisivo en la FIBA Europe Cup, consolidando el crecimiento internacional del club.

Hace poco más de una década, el UCAM Murcia CB era un club acostumbrado a luchar cada temporada por la permanencia en la élite del baloncesto español.

Hoy, sin embargo, la realidad es muy distinta: el equipo compite de tú a tú con los grandes del baloncesto nacional y europeo, ha consolidado una estructura deportiva de referencia y ha firmado la mejor temporada de su historia.

Detrás de esta transformación se encuentra la Universidad Católica de Murcia, que ha impulsado un proyecto capaz de convertir al histórico club de la ciudad en una entidad competitiva, estable y con proyección internacional.

Los resultados de la temporada 2025-26 lo confirman: el conjunto universitario ha cerrado la fase regular de la Liga Endesa con 25 victorias y 9 derrotas, ha terminado en cuarta posición y ha accedido por primera vez al playoff como cabeza de serie.

David DeJulius, en una acción ofensiva durante la temporada histórica del UCAM Murcia CB.

Además, ha logrado alcanzar las semifinales de la FIBA Europe Cup tras firmar un balance de 14 victorias y solo 2 derrotas.

Todo ello ha adquirido todavía más valor si se tiene en cuenta que el UCAM Murcia CB compite con uno de los presupuestos más bajos de la competición, en torno a los 4 millones de euros, y aun así ha sido capaz de pelear con algunos de los clubes más poderosos del baloncesto español.

En este contexto, el equipo ha llegado incluso a encadenar una racha histórica de victorias, reforzando la dimensión extraordinaria de una campaña que ya ocupa un lugar destacado en la historia de la entidad.

Dentro de esta temporada, dos nombres simbolizan especialmente la dimensión internacional alcanzada por el proyecto: David DeJulius y Devontae Cacok. Ambos han encontrado en Murcia el escenario ideal para ofrecer una de sus mejores versiones y convertirse en piezas determinantes dentro del crecimiento competitivo del equipo.

David DeJulius llegó al UCAM Murcia CB después de haber construido una trayectoria marcada por la formación y la experiencia internacional. El base nacido en Detroit se ha formado en el baloncesto universitario estadounidense, donde ha jugado en Michigan y Cincinnati.

Posteriormente ha desarrollado una carrera en Europa que le ha llevado por distintos destinos antes de aterrizar en la Región de Murcia. En el equipo universitario ha explotado definitivamente su potencial.

Su nivel, le ha llevado a consolidarse como uno de los grandes referentes ofensivos del campeonato, con 17,7 puntos y 4,3 asistencias por partido, cifras que le han situado entre los jugadores más destacados de la Liga Endesa.

Además, DeJulius ha sido incluido en el Mejor Quinteto de la competición y ha terminado tercero en la votación al MVP de la temporada. Sus actuaciones ante BAXI Manresa, Covirán Granada o PAOK han confirmado su capacidad para decidir partidos y para marcar diferencias tanto en la liga española como en Europa.

Devontae Cacok encarna la resiliencia. El interior estadounidense con pasaporte jamaicano llegó a Murcia después de haber superado uno de los momentos más difíciles de su carrera, y lo hace con una trayectoria de máximo nivel.

Devontae Cacok

Ha llegado a ser campeón de la NBA con Los Angeles Lakers y ha competido también en algunos de los escenarios más exigentes del baloncesto internacional.

Su rendimiento ha disipado cualquier duda. Cacok ha cerrado la temporada con 11,4 puntos, 5,1 rebotes y 12,9 de valoración en apenas 17 minutos por encuentro en la Liga Endesa. Además ha sido elegido MVP del mes de febrero tras liderar al equipo con medias de 22,7 puntos y 27 de valoración.

En la FIBA Europe Cup también ha tenido un papel decisivo, con 12,5 puntos y 6,3 rebotes por partido, aportando energía, físico y consistencia interior a una plantilla que ha competido al máximo nivel durante todo el curso.

Las trayectorias de DeJulius y Cacok reflejan a la perfección el crecimiento del UCAM Murcia CB y también la capacidad del club para atraer talento internacional, potenciar carreras y competir con éxito frente a estructuras con muchos más recursos.

La temporada 2025-26 ha confirmado así la solidez de un modelo deportivo respaldado por la Universidad Católica de Murcia, que ha situado al club entre los referentes del baloncesto español y europeo.