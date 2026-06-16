El puerto de Cartagena y la Universidad Politécnica impulsan un curso sobre biodiversidad y sostenibilidad

Las claves

Las claves Generado con IA El puerto de Cartagena y la Universidad Politécnica organizan un curso de verano sobre gestión ambiental y conservación de la biodiversidad portuaria. La formación combina teoría y actividades prácticas, incluyendo salidas de campo y avistamiento de cetáceos en la ZEPA Isla de las Palomas. El curso abordará temas como calidad del aire y agua, gestión de residuos, biodiversidad marina y terrestre, y protección de espacios de la Red Natura 2000. Participarán especialistas del puerto, universidades y entidades de conservación, reforzando la colaboración entre el ámbito académico y profesional.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) organizan este verano el curso: “Gestión ambiental y conservación de la biodiversidad en el Puerto de Cartagena”.

Una propuesta formativa orientada a acercar al alumnado y a la sociedad al trabajo que se lleva a cabo en materia de sostenibilidad, protección ambiental y conservación del medio natural en el entorno portuario.

El curso, que se celebrará del 20 al 27 de julio en Cartagena, forma parte de la programación de Cursos de Verano de la UPCT y está dirigido a estudiantes, profesionales y personas interesadas en la sostenibilidad, la gestión ambiental y la biodiversidad aplicada al ámbito portuario.

A través de esta iniciativa, los participantes podrán conocer de primera mano tanto las políticas ambientales impulsadas por la Autoridad Portuaria de Cartagena como los proyectos de conservación desarrollados en espacios naturales vinculados al puerto.

El programa abordará cuestiones clave relacionadas con la calidad de las aguas y del aire, la gestión de residuos y vertidos, la vigilancia ambiental, la biodiversidad marina y terrestre, la protección de especies y de espacios incluidos en la Red Natura 2000, el ruido submarino y las soluciones basadas en la naturaleza aplicadas al entorno portuario.

De este modo, el curso ofrecerá una visión amplia y actualizada de los principales retos y líneas de trabajo que marcan hoy la gestión ambiental en espacios portuarios.

Además del contenido teórico, la formación incluirá actividades prácticas y salidas de campo que permitirán al alumnado conocer sobre el terreno distintas actuaciones de restauración ambiental y conservación impulsadas por la APC.

El programa contempla también una salida en barco para el avistamiento de cetáceos y para conocer los valores naturales de la ZEPA Isla de las Palomas, una experiencia que complementará la formación académica con la observación directa del entorno natural asociado al puerto.

Orcas nadando en aguas españolas. EFE

La jefa de División de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Cartagena y directora del curso, Ana Torrente, ha subrayado que esta iniciativa "permite acercar a la sociedad y al alumnado el importante trabajo ambiental que realiza el Puerto de Cartagena"

A su vez, "lleva a compartir conocimiento sobre cómo compatibilizar el desarrollo portuario con la protección del medio natural".

El curso contará con la participación de especialistas de la Autoridad Portuaria de Cartagena, investigadores de la UPCT y de la Universidad de Murcia, así como de profesionales de entidades y empresas vinculadas a la conservación marina, la biodiversidad y el control ambiental.

Esta combinación de perfiles académicos, técnicos y profesionales enriquecerá el enfoque del curso y favorecerá una formación conectada tanto con la investigación como con la aplicación práctica.

La puesta en marcha de esta iniciativa se enmarca en el convenio de cooperación suscrito entre la Autoridad Portuaria de Cartagena y la UPCT para impulsar actividades formativas, de divulgación, investigación y transferencia de conocimiento relacionadas con la actividad portuaria y la sostenibilidad.

Ambas instituciones mantienen una colaboración estratégica orientada a consolidar a Cartagena como un referente en conocimiento portuario y sostenibilidad, fortaleciendo además la relación entre el ámbito universitario y el entorno profesional y logístico del puerto.

En este contexto, el convenio contempla actuaciones vinculadas a la sostenibilidad, las operaciones portuarias sostenibles, las soluciones basadas en la naturaleza y la conservación de la biodiversidad en el ámbito portuario.

Además, la UPCT forma parte de la plataforma “Compromiso por el Desarrollo Sostenible del Puerto de Cartagena”, impulsada por la Autoridad Portuaria e integrada por organizaciones, empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible del puerto y su entorno.

El Puerto de Cartagena desarrolla desde hace años una estrategia ambiental basada en la innovación, la protección del entorno y la integración de criterios de sostenibilidad en la actividad portuaria.

Lo hace, con actuaciones centradas en la mejora de la biodiversidad, la reducción de emisiones, la economía circular y la conservación de espacios naturales de alto valor ecológico.

En este sentido, este curso de verano se presenta como una nueva herramienta para difundir conocimiento, sensibilizar sobre la importancia de la gestión ambiental y poner en valor las buenas prácticas que pueden aplicarse en el ámbito portuario.