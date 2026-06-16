Fernando López Miras apuesta por Lorca como "eje del crecimiento agroalimentario" de la Región de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando López Miras destaca a Lorca como eje del crecimiento agroalimentario y pilar industrial en la Región de Murcia. Lorca y su comarca concentran cerca del 12% de la población y el 30% de las afiliaciones del sector agroalimentario regional. El presidente autonómico reivindica infraestructuras clave como el tercer carril de la A-7, el AVE y el Corredor Mediterráneo para el desarrollo de la zona. López Miras subraya el potencial logístico de Lorca y su papel estratégico como nexo entre la Región de Murcia y Andalucía.

El presidente autonómico, Fernando López Miras, apuesta por Lorca como un municipio clave en el desarrollo económico de la comunidad autónoma: “Tiene que ser el eje de crecimiento agroalimentario y uno de los grandes pilares en el futuro industrial de la Región de Murcia”.

López Miras ha realizado estas declaraciones durante su participación en el Foro Conversa de la Cadena SER, celebrado en Lorca, donde se ha analizado la importancia económica y social del Valle del Guadalentín y el papel estratégico que desempeña el municipio dentro del conjunto regional.

El presidente ha recordado que Lorca y su comarca concentran alrededor del 12 por ciento de la población, el empleo y las empresas de la Región de Murcia, pero reúnen cerca del 30 por ciento de las afiliaciones vinculadas al sector agroalimentario, un dato que, según ha destacado, refleja la relevancia de esta zona en el presente y el futuro del sector.

Asimismo, ha reivindicado tres infraestructuras que ha considerado fundamentales para el desarrollo de la comarca: el tercer carril de la A-7 entre Crevillente y Puerto Lumbreras, el AVE y el Corredor Mediterráneo.

López Miras, junto a los participantes en el Foro Conversa de la Cadena SER celebrado en Lorca.

En relación con la alta velocidad, ha señalado que las obras avanzan, aunque ha advertido de que todo indica que Lorca no estará conectada con Almería en 2027, como se había previsto inicialmente.

El máximo responsable autonómico ha subrayado también el potencial logístico de Lorca y ha afirmado que una parte importante de su futuro pasa por reforzar su papel como nexo entre la Región de Murcia y Andalucía.

En este sentido, ha explicado que el municipio es “la puerta de entrada de la Región de Murcia hacia la comunidad autónoma más habitada de España y la puerta de entrada de Andalucía a la Región de Murcia”, por lo que ha insistido en la necesidad de impulsar infraestructuras estratégicas que permitan aprovechar mejor esa posición geográfica.