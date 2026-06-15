El Campus de la UCAM en Madrid abre sus puertas y muestra su propuesta académica a futuros estudiantes

Acto de segunda jornada de puertas abiertas de UCAM en su campus de Madrid

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Las claves Generado con IA El Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz ha celebrado su segunda jornada de puertas abiertas, reuniendo a más de 60 asistentes interesados en conocer la oferta académica y los servicios de la universidad. La UCAM en Madrid ofrece grados en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, así como estudios simultáneos con Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y mantiene abierta la matrícula para el curso 2026-27. El evento destacó la excelencia docente, la cercanía al mundo profesional, la investigación y la proyección internacional, así como la fuerte vinculación de la universidad con el deporte. Los asistentes realizaron un recorrido guiado por las instalaciones del campus, que dispone de más de 11.500 metros cuadrados, y participaron en un cóctel con el divulgador Doctor Fisión, quien compartió su experiencia personal en la institución.

El Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz celebra la segunda edición de su jornada de puertas abiertas: un encuentro dirigido a futuros alumnos y sus familias que ha reunido a más de 60 asistentes.

Los allí presentes, interesados en conocer la propuesta académica, los espacios docentes y los principales servicios universitarios con los que la UCAM iniciará su actividad en Madrid el próximo curso.

La sede mantiene abierta la matrícula para 2026-27 en los grados oficiales en Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Nutrición Humana y Dietética, así como en los estudios simultáneos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición.

La bienvenida institucional ha estado a cargo de Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales, quien destaca algunos de los pilares que definen el proyecto universitario de la UCAM, entre ellos la excelencia docente, la cercanía al mundo profesional, la apuesta por la investigación o la proyección internacional.

Además, a su vez resalta la especial vinculación con el deporte, un rasgo especialmente visible en la alianza UCAM-COE que impulsa el Campus de Madrid. Durante su intervención, también pone el acento en el acompañamiento personal al estudiante y en la experiencia universitaria entendida de forma integral.

Jugador del UCAM Murcia CB. EFE

En este sentido, subraya que la formación en la UCAM va más allá del aula y se construye también en los espacios de convivencia, en la atención personalizada y en la relación cotidiana entre estudiantes, profesores y personal universitario.

Entre los asistentes se encontraba asimismo David Cal, piragüista olímpico vinculado al Servicio de Deportes de la Universidad desde hace una década, cuya presencia refuerza ese nexo entre universidad y deporte que caracteriza a la institución.

A lo largo de la mañana, los participantes han realizado una visita guiada por las instalaciones acompañados por estudiantes de las cinco titulaciones, profesorado y personal del Servicio de Información al Estudiante.

El recorrido ha permitido descubrir aulas especializadas, salas de simulación, laboratorios de anatomía y cocina, así como otros espacios académicos diseñados para favorecer una enseñanza eminentemente práctica y adaptada a las necesidades de cada titulación. El Campus UCAM-COE dispone de más de 11.500 metros cuadrados distribuidos en dos edificios.

Alumnos en el campus UCAM. X

La jornada ha concluido en un ambiente distendido con un cóctel para los asistentes, cuya apertura ha corrido a cargo de Doctor Fisión, divulgador científico, embajador UCAM y estudiante del Grado en Periodismo, que cuenta con más de 10 millones de seguidores en redes sociales.

Durante su intervención, ha compartido su experiencia personal en la Universidad y anima a los futuros estudiantes a afrontar esta nueva etapa académica valorando no solo la formación, sino también el entorno humano y los valores que acompañan la vida universitaria.