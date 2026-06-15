Los alumnos de los centros ELIS Murcia y Villamartín refuerzan su compromiso con el medio ambiente limpiando playas

Las claves

Las claves Generado con IA Alumnos de ELIS Murcia y Villamartín realizaron actividades por el Día Mundial de los Océanos, enfocadas en la protección del medio marino y la biodiversidad local. Las iniciativas incluyeron charlas de sensibilización, proyectos escolares sobre sostenibilidad y jornadas de limpieza en playas de la Región de Murcia y la Vega Baja. En ELIS Murcia, las actividades se integraron en el programa de Biodiversidad, con colaboración internacional junto al Colegio Chirec de India y charlas sobre la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. En ELIS Villamartín, los alumnos participaron en la limpieza de la playa de Campoamor y proyectos de reutilización creativa de materiales, reforzando la educación ambiental desde edades tempranas.

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, alumnos de los colegios El Limonar International School de Murcia y Villamartín (San Miguel de Salinas) han desarrollado diversas iniciativas educativas y de acción directa centradas en la protección del medio marino y la biodiversidad local.

Entre las actividades destacan acciones de sensibilización, proyectos de aula sobre sostenibilidad y jornadas de limpieza de espacios naturales en el litoral de la Región de Murcia y la Vega Baja, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la realidad de los ecosistemas marinos y fomentar hábitos responsables desde la educación.

El trabajo se enmarca dentro del Marco de Sostenibilidad del grupo Cognita, al que pertenecen ambos colegios, y está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de Naciones Unidas, centrado en la vida submarina.

En ELIS Murcia, las actividades se integran dentro del programa de Biodiversidad del centro, desarrollado en colaboración con el Colegio Chirec de India, también perteneciente a Cognita.

Los Eco-líderes lideraron acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, entre ellas charlas impartidas por la bióloga Cristina González de Boado Borrero sobre la importancia de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

Durante estas sesiones, los estudiantes conocieron el valor ecológico de este enclave, que alberga ecosistemas como las praderas de posidonia oceánica, fondos coralígenos y especies como el mero, la dorada y el dentón.

Alumnado de El Limonar International School Murcia

La iniciativa ha culminado con una jornada de limpieza de playa en Cabo de Palos junto a la empresa Planeta Azul, precedida por una sesión divulgativa sobre conservación marina.

Asimismo, los alumnos han mantenido un encuentro online con el Club de Naturaleza del Colegio Chirec de India, reforzando la dimensión internacional del proyecto y la idea de que el cuidado del medio ambiente no entiende de fronteras.

En ELIS Villamartín, la sostenibilidad forma parte del aprendizaje desde las primeras etapas educativas. Los alumnos de Primaria han participado en una jornada de limpieza de la playa de Campoamor junto a la empresa Blue Circle.

Conocieron el impacto de los residuos en el medio marino y reflexionaron sobre la importancia del reciclaje y la conservación del entorno.

En Infantil, los proyectos se han centrado en la reutilización creativa de materiales, transformando objetos cotidianos en nuevas creaciones artísticas. Estas actividades se complementan con cuentos, dinámicas y proyectos como Our Planet, Our Promise, que fomentan la reducción, reutilización y reciclaje.

“Con iniciativas como estas, ELIS Murcia y ELIS Villamartín refuerzan su compromiso con una educación que trasciende el aula y conecta a los alumnos con los retos reales del mundo actual, promoviendo una ciudadanía activa y responsable con el entorno”, señala María Dios Zetterlind, subdirectora de ELIS Murcia.