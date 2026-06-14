El Mirador estrena un carril bici de más de 2 kilómetros que conecta la RM-1 con el centro urbano y mejora la movilidad

El alumnado del CEIP de El Mirador participa en la inauguración del nuevo carril bici con el sorteo de dos bicicletas.

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Las claves Generado con IA El Mirador ha inaugurado un nuevo carril bici de más de 2 kilómetros que conecta la RM-1 con el centro urbano, mejorando la movilidad y seguridad vial. El proyecto incluye itinerarios ciclistas y peatonales, tres nuevos cruces semaforizados, actuaciones de ajardinamiento y ornato urbano, con una inversión cercana a los 375.000 euros. La inauguración se celebró con una fiesta escolar y el sorteo de bicicletas, promoviendo el uso de la nueva infraestructura y hábitos saludables entre los jóvenes. El carril bici cuenta con tramos diferenciados y elementos paisajísticos como palmitos, arbustos y decoración, mejorando la integración estética y la identidad del acceso a El Mirador.

La nueva infraestructura ciclable de El Mirador, con más de 2 kilómetros de longitud, ha sido inaugurada dentro de un proyecto de mejora integral de la entrada a la pedanía, que incorpora también itinerarios en bici y peatonales, nuevos cruces semaforizados y actuaciones de ajardinamiento y ornato urbano.

La iniciativa permite conectar el núcleo urbano con el carril bici ya existente en la autovía RM-1, mejorando la seguridad vial y fomentando una movilidad más sostenible.

La inauguración se ha celebrado con una fiesta en el colegio de la localidad, donde se han sorteado dos bicicletas entre el alumnado con el objetivo de dar a conocer la nueva infraestructura y promover el deporte y los hábitos de vida saludables entre los más jóvenes.

Durante la actividad, organizada en el recreo con la colaboración de la concejalía de Parques y Jardines, los escolares recibieron también la visita de Tobías Alasuelta, la mascota de los parques municipales.

El acto contó con la asistencia del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, acompañado por la concejala de Servicios Públicos, María Dolores Ruiz, y el alcalde pedáneo de El Mirador, José Antonio García.

Durante la jornada, el alcalde destaca que esta actuación supone un avance importante para la localidad, tanto por su utilidad práctica como por su aportación a un modelo de desplazamientos más seguro, accesible y respetuoso con el entorno.

José Miguel Luengo explica que el nuevo carril ciclable se ha diseñado para facilitar la conexión entre El Mirador y la RM-1, al tiempo que ordena y embellece uno de los principales accesos a la pedanía.

El proyecto se estructura en tres tramos diferenciados: uno de carril bici convencional, otro de uso compartido bici-peatón y una senda ciclable de cuatro metros de ancho, lo que permite adaptar el recorrido a las características de cada zona y mejorar la convivencia entre peatones y ciclistas.

La actuación ha contado con un presupuesto cercano a los 375.000 euros e incluye, además, tres nuevos cruces semaforizados, la protección y ornamentación de los taludes del trasvase y el acondicionamiento de la rotonda de entrada a la localidad.

En este punto se han incorporado elementos decorativos como piedra, césped artificial, el nombre de El Mirador en letras de gran formato e iluminación, con el fin de reforzar la identidad visual del acceso al núcleo urbano.

En materia ambiental y paisajística, el proyecto contempla también la instalación de seis unidades de infiltración con tierra vegetal y grava filtrante, así como la plantación de 12 palmitos y 348 arbustos a lo largo de todo el tramo de entrada desde la RM-1.

Estas mejoras contribuyen no solo a la integración estética de la infraestructura, sino también a generar un entorno más amable, funcional y seguro para vecinos y visitantes.