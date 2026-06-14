La alcaldesa Rebeca Pérez: "Quiero convertir Murcia en el municipio de España con más zonas verdes por habitante"

Las claves

Las claves Generado con IA La alcaldesa Rebeca Pérez quiere convertir Murcia en el municipio de España con más zonas verdes por habitante. Se están ejecutando proyectos como la Vía Verde de la Costera Sur y el Parque Metropolitano José Ballesta, con inversiones que superan los 7 millones de euros y la plantación de decenas de miles de árboles. El Ayuntamiento ha aprobado 36 proyectos de mejora de zonas verdes en pedanías, con una inversión total de 3,6 millones de euros, para garantizar el acceso equitativo a espacios verdes. Los compromisos municipales incluyen la mejora del transporte público, la expansión de infraestructuras verdes y la recuperación del patrimonio histórico, como el parque arqueológico de San Esteban.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha anunciado durante la visita a las obras de la segunda fase de la Vía Verde de la Costera Sur su ambicioso objetivo de transformar el municipio en el municipio de España con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante.

Esta declaración reafirma el compromiso de la edil con la sostenibilidad urbana y la regeneración ambiental de la ciudad, posicionando las infraestructuras verdes como uno de los pilares fundamentales de su mandato político.

La visita a las obras de la Vía Verde de la Costera Sur, uno de los proyectos estratégicos más importantes para la regeneración ambiental y la movilidad sostenible del municipio, ha servido como escenario para que la alcaldesa detallara su plan de acción en materia de zonas verdes.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y incluye la plantación de más de 17.000 árboles, lo que contribuirá significativamente a incrementar la superficie de zonas verdes del municipio y mejorar la calidad del aire de la ciudad.

El equipo municipal ha aprobado y está ejecutando varias iniciativas destacadas en el ámbito de las infraestructuras verdes que transformarán la estructura urbana de Murcia.

El Parque Metropolitano José Ballesta, ubicado en Barriomar en la zona oeste de la ciudad, representa una de las inversiones más cuantiosas con un presupuesto de 5,5 millones de euros.

Este proyecto incluye la reforestación de 200.000 metros cuadrados, la incorporación de decenas de miles de árboles y la ejecución de nuevas infraestructuras verdes urbanas que crearán un espacio de gran valor ambiental para los murcianos.

Además de los grandes proyectos metropolitanos, el Ayuntamiento de Murcia ha destinado 619.100 euros para la realización de 36 proyectos de mejora de zonas verdes distribuidos en las pedanías de la ciudad, con una inversión total de3,6 millones de euros aprobada en el nuevo Plan de Inversión en Pedanías.

Esta distribución de recursos demuestra el compromiso de la alcaldesa con la equidad territorial y la garantía de que los barrios y pedanías también se beneficien de las mejoras en infraestructuras verdes, asegurando que todos los murcianos tengan acceso a espacios de calidad para el disfrute y la recreación.

La alcaldesa ha señalado tres compromisos innegociables para el año que resta de legislatura, estableciendo las líneas estratégicas de su gobierno municipal.

El primero de ellos es la implementación de un nuevo transporte público que abandona el modelo radial tradicional para conectar las pedanías entre sí, así como con las universidades, polígonos industriales y hospitales, creando una red de movilidad más eficiente y accesible para toda la ciudad.

Este cambio de paradigma en la movilidad urbana está directamente relacionado con el aumento de zonas verdes, pues las infraestructuras sostenibles de transporte complementan la regeneración ambiental.

El segundo compromiso se centra en las infraestructuras verdes, con la Vía Verde de la Costera Sur y el Parque Metropolitano José Ballesta como proyectos prioritarios que marcarán la transformación ambiental de la ciudad.

El tercer compromiso innegociable es la recuperación del patrimonio histórico, específicamente el parque arqueológico de San Esteban, un espacio de casi 10.000 metros cuadrados que ha sido objeto de una movilización de 20 millones de euros para su restauración y puesta en valor, demostrando la apuesta de Rebeca Pérez por integrar la conservación del legado histórico con la creación de espacios públicos de calidad.

Rebeca Pérez asumirá la Alcaldía de Murcia como la primera mujer en ocupar este cargo en sus 1.200 años de historia, un hecho que marca un momento histórico para la ciudad.

En su discurso de toma de posesión, la nueva edil ha expresado su firme compromiso de liderar un proyecto de ciudad basado en el diálogo, la escucha activa y la búsqueda de acuerdos institucionales en beneficio de todos los murcianos.

Su discurso ha estado marcado por el continuo recuerdo y homenaje a su predecesor, el fallecido alcalde José Ballesta, cuyo nombre ha sido dado al Parque Metropolitano que será uno de los proyectos emblemáticos de su mandato.