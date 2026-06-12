Un reportaje radiofónico sobre el agua en Extremadura gana la décima edición del Premio de Periodismo Aqualia

Los finalistas del Premio Aqualia de Periodismo posando con Santiago Lafuente, CEO de Aqualia (c), y la ganadora Celia Lafuente, de COPE Extremadura.

Las claves

Las claves Generado con IA El reportaje radiofónico “El agua que nos une: un viaje por la realidad hídrica de Extremadura”, de Celia Lafuente López, ha ganado la décima edición del Premio de Periodismo Aqualia. El trabajo premiado destaca la relación de Extremadura con el agua desde los ámbitos social, económico y ambiental, subrayando la necesidad de una gestión más eficiente y sostenible. El jurado también reconoció a Álvaro Gómez Casado y Jesús Mudarra Maqueda con accésits, y otorgó menciones especiales a Martín Mucha Manani y Griselda Romero Vílchez. El certamen, que celebra su décimo aniversario, busca fomentar la información rigurosa sobre el ciclo integral del agua y ha recibido 613 trabajos desde su creación.

Aqualia suma una década premiando las informaciones que acercan a la sociedad -de forma rigurosa y didáctica- todo lo referente a un bien crucial para la vida: el agua. La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha acogido la entrega de la décima edición del Premio de Periodismo Aqualia, un certamen que celebra su décimo aniversario consolidado como referente en la información sobre el ciclo integral del agua.

El acto ha reunido a profesionales galardonados en ediciones anteriores y ha reconocido los mejores trabajos periodísticos del último año.

El primer premio ha sido para la periodista Celia Lafuente López por el reportaje radiofónico “El agua que nos une: un viaje por la realidad hídrica de Extremadura”, emitido en COPE Extremadura.

La pieza, seleccionada entre los 79 trabajos presentados, aborda la relación de la región con el agua desde una perspectiva social, económica y ambiental, poniendo el foco en la necesidad de una gestión más eficiente y sostenible ante el contexto de emergencia climática.

El jurado ha destacado que el trabajo “combina rigor, pluralidad de fuentes y una completa radiografía del impacto del agua en el territorio”. El galardón fue entregado por el CEO de Aqualia, Santiago Lafuente.

El Primer Accésit ha recaído en Álvaro Gómez Casado por “Nuevas tecnologías para atajar las fugas de agua”, emitido en Onda Cero Segovia, mientras que el Segundo Accésit ha sido para Jesús Mudarra Maqueda por “El trabajo invisible de los custodios del agua de Jaén”, publicado en Jaén Hoy.

Asimismo, el jurado ha concedido dos menciones especiales a Martín Mucha Manani, por su reportaje en El Mundo “Los equilibristas del agua (y el gran desborde que han controlado)”, y a Griselda Romero Vílchez por el artículo “España ante la falta de inversión en agua”, publicado en la revista Retema.

Durante el acto, el CEO de Aqualia, Santiago Lafuente, ha subrayado la importancia del papel de los medios en un contexto de transformación del sector: “La relación entre el sector del agua y el periodismo es una alianza necesaria para trasladar a la sociedad los retos actuales”.

Por su parte, el director adjunto de El Economista, Rubén Esteller, ha ofrecido una ponencia en la que puso en valor la información especializada: “La sociedad moderna se sostiene sobre pilares invisibles como el agua o la energía. El periodismo tiene la misión de explicar su importancia antes de que fallen”.

El evento fue conducido por el director de Comunicación, Marca y Asuntos Públicos de Aqualia, Javier Cervera.

Como parte de la conmemoración, el acto ha rendido homenaje a los ganadores de las nueve ediciones anteriores. En total, el premio ha recibido 613 trabajos desde su creación, 79 de ellos en la convocatoria de 2026.

El jurado ha estado integrado por profesionales del ámbito del periodismo y la gestión del agua, entre ellos representantes de APIA, APM, SEOPAN, DAQUAS y WMagazín.

El Premio de Periodismo Aqualia busca reconocer la labor informativa sobre el ciclo integral del agua y fomentar la cultura de este recurso como bien esencial. Está dotado con 11.000 euros: 6.000 para el ganador —cantidad duplicada con motivo del décimo aniversario—, 1.500 para cada accésit y 1.000 euros para las menciones especiales.