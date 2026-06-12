López Miras anuncia la contratación de más de 6.500 profesionales para reforzar la sanidad pública en verano

Las claves

Las claves Generado con IA El Servicio Murciano de Salud contratará a más de 6.500 profesionales para reforzar la sanidad pública durante el verano. La medida busca cubrir las vacaciones y permisos del personal sanitario, garantizando la asistencia en toda la Región de Murcia en un periodo de alta demanda. Del total de incorporaciones, 455 serán médicos y más de 4.000 corresponderán a personal sanitario no facultativo, como enfermeros y técnicos. El dispositivo especial contará con un presupuesto inicial de más de 37 millones de euros y funcionará desde julio hasta el 30 de septiembre de 2026.

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado en la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de Salud (SMS) contratará a más de 6.500 profesionales.

El objetivo de esta medida es reforzar la sanidad pública y garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la Región de Murcia durante el periodo estival.

La medida se enmarca dentro del dispositivo especial que el Ejecutivo regional pone en marcha cada año para cubrir las vacaciones y permisos del personal sanitario y mantener la actividad asistencial en un periodo de alta demanda.

La contratación de estos profesionales supone un incremento de más de 500 contratos respecto al pasado año, cuando se formalizaron 6.000 refuerzos sanitarios para el verano.

Con esta ampliación, el Gobierno regional confirma que la apuesta por la sanidad pública continúa siendo prioritaria en su final de mandato. La Comunidad destinará inicialmente más de 37 millones de euros a este dispositivo especial, que estará operativo desde principios de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.

López Miras junto a Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, en la inauguración de los nuevos quirófanos del hospital Santa Lucía. Ayuntamiento de Cartagena.

Del total de incorporaciones previstas, cerca de 455 profesionales corresponderán a facultativos, es decir, médicos de atención primaria y especialistas de hospital como pediatras, ginecólogos, anestesistas y radiólogos.

Esta cifra representa más del doble que en el verano de 2025, cuando se sumaron aproximadamente 200 profesionales médicos. El incremento en el número de facultativos responde a la necesidad de reforzar las áreas de mayor demanda.

Especialmente, esto se produce en hospitales de referencia como el Hospital General de Murcia, el Hospital de Cartagena y los centros de salud de toda la región.

El dispositivo también contempla la contratación de más de 4.000 profesionales sanitarios no facultativos. Entre ellos se incorporarán aproximadamente 2.000 enfermeros que trabajarán en hospitales, centros de salud, unidades de día y servicios de urgencias.

Además, se sumarán técnicos en cuidados de enfermería (TCAE), matronas para atención al parto, fisioterapeutas para rehabilitación y técnicos en radiodiagnóstico para realizar pruebas de imagen.

Para completar el refuerzo del sistema, el SMS también contratará a unos 1.800 profesionales de categorías no sanitarias, incluyendo auxiliares administrativos y administrativos que gestionarán citas, atenderán al paciente en taquillas y tramitarán expedientes.

También se incorporará personal de limpieza, mantenimiento, cocina y vigilancia, esenciales para el correcto funcionamiento de los centros.

El principal objetivo del dispositivo especial es cubrir las vacaciones y permisos del personal sanitario, evitando que las ausencias por vacaciones reduzcan la capacidad de atención.

Además, el verano es un periodo de alta demanda debido a la llegada de turistas a la costa murciana (Cartagena, Torrevieja, Mazarrón), lo que incrementa la presión sobre urgencias y atención primaria.

Con este refuerzo, el SMS pretende evitar el cierre de camas hospitalarias, la reducción de actividad programada y la prolongación de las listas de espera.

Fernando López Miras ha destacado que este dispositivo especial confirma la calidad de la atención sanitaria en la Región de Murcia. La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha apoyado el dispositivo y ha subrayado que el refuerzo de personal permitirá mantener la calidad de la atención.