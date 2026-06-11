El Ayuntamiento de San Javier abre por las tardes las pistas escolares con un proyecto piloto para fomentar el deporte

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de San Javier abre en horario de tarde las pistas deportivas escolares para uso libre y gratuito de los vecinos. El proyecto piloto comienza en el CEIP Severo Ochoa, con acceso directo desde la calle y horarios adaptados a invierno y verano. La medida busca acercar el deporte a la población, especialmente a niños y jóvenes, facilitando espacios en zonas alejadas del polideportivo. Si la iniciativa tiene buena acogida, se estudiará ampliarla a otros centros educativos del municipio.

El Ayuntamiento de San Javier ha puesto en marcha un proyecto piloto, a través de la concejalía de Deportes, para abrir en horario de tarde las pistas deportivas de centros escolares del municipio, con el objetivo de facilitar su uso por parte de los vecinos y fomentar los hábitos deportivos entre los jóvenes.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, ha visitado hoy las instalaciones deportivas del CEIP Severo Ochoa, en San Javier, donde comenzará esta experiencia piloto, acompañado por el director del centro, Juan Carlos Muñoz.

La iniciativa contempla la habilitación de un acceso directo desde la calle a las pistas deportivas, que permanecerán abiertas de lunes a viernes. El horario será de 16:00 a 19:00 horas durante la temporada de invierno y de 17:00 a 21:00 horas en la temporada de verano.

Según ha explicado Sergio Martínez, esta medida supone un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por acercar el deporte a la población, especialmente a niños y jóvenes, facilitando espacios de uso libre en aquellas zonas que se encuentran más alejadas del polideportivo municipal.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, y el director del CEIP Severo Ochoa, Juan Carlos Muñoz, junto al cartel del nuevo proyecto piloto

El edil ha destacado además la importancia de la colaboración del centro educativo para hacer posible esta actuación, que permitirá poner a disposición de los vecinos una instalación cubierta, preparada para su utilización tanto en días de calor como en jornadas de lluvia.

El acceso a las pistas será libre y gratuito, y las instalaciones contarán con cartelería visible en la que se recordarán las normas básicas de uso y convivencia, con el fin de garantizar un correcto aprovechamiento del espacio por parte de todos los usuarios.

Desde la concejalía de Deportes se señala que, si esta experiencia piloto obtiene una respuesta positiva, el Ayuntamiento estudiará su ampliación a otros centros educativos del municipio, teniendo en cuenta criterios como su ubicación y la distancia respecto a las instalaciones deportivas municipales.