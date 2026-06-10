Policía Nacional y Aduanas asestan un duro golpe a los invernaderos de marihuana indoor en pisos de Cartagena

Un agente de la Policía Nacional y un funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, este miércoles, en uno de los registros en Cartagena. CNP

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 80 agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desmantelado varios invernaderos de marihuana indoor en Cartagena. Los cultivos se encontraban en pisos y naves, usando tecnología avanzada para maximizar la producción de cannabis. Se han realizado registros en el barrio de Los Mateos y otras calles, incautando decenas de plantas y útiles para el secado y distribución. Ya se han producido varios arrestos y en una sola vivienda se han encontrado cerca de 200 plantas de marihuana.

El mundo del narcotráfico no descansa y la Policía Nacional tampoco. Más de 80 agentes se han desplegado por varios puntos de Cartagena para desmantelar invernaderos dedicados a la producción de marihuana.

La Jefatura Superior de Policía ha informado de la puesta en marcha, desde primera hora de la mañana de este miércoles, de una operación conjunta con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para combatir las plantaciones de marihuana tipo indoor en la ciudad portuaria.

Este tipo de invernaderos son difíciles de detectar porque se habilitan dentro de casas, habitaciones de pisos o naves, empleando lo último en tecnología, como focos, ventiladores, filtros y abonos, para controlar el clima, la luz y la humedad con el objetivo de maximizar las producciones de maría.

La Policía Nacional detecta las instalaciones indoor mediante la colaboración con compañías eléctricas que informan de consumos eléctricos inusualmente altos, incluso por el olor que desprenden las plantaciones o por denuncias anónimas.

Una habitación de los inmuebles que está registrando la Policía Nacional en Cartagena, este jueves, dedicada al secado de plantas para obtener cogollos.

Los agentes de las Unidades de Policía Judicial, Científica y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) han tomado el Barrio de los Mateos en Cartagena para inspeccionar varios inmuebles, algunos dedicados a producir marihuana, otros destinados al secado de las plantas para obtener cogollos o para preparar la droga para su puesta a la venta en el mercado negro.

La Jefatura Superior de Policía ha precisado que también están desarrollando registros en inmuebles situados en las calles Corbeta, Dos Hermanos y San Bartolomé. Todo ello, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

De momento, hay decenas y decenas de plantas intervenidas. También útiles destinados al secado de los cogollos de marihuana para su posterior distribución.

"Todavía no tenemos datos", apuntan fuentes de la Jefatura Superior, sobre la cantidad de kilos de maría que ha sido intervenida en unos registros que aún no han culminado.

Útiles intervenidos este miércoles para el secado de los cogollos de marihuana.

El Ministerio del Interior sitúa a la Región de Murcia como la cuarta autonomía del país donde más hachís se incauta, con más de 9.700 kilos, es decir, un 4,87% del total, solo superada por Andalucía (71,8%), Cataluña (9,9%) y Canarias (6,8%), pero paralelamente a ello, la comunidad murciana también está creciendo exponencialmente en la producción de marihuana por las condiciones de su clima.

El Campo de Cartagena es uno de los destinos que más gustan a las organizaciones de narcotraficantes. Prueba de ello es la 'Operación Lembe', desarrollada a principios de mayo por la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, para desarticular un invernadero clandestino de marihuana en un almacén de La Aljorra.

En total, se incautaron 336 plantas de cannabis sativa, 41 focos halógenos y nueve aparatos de aire acondicionado, entre otros útiles. Además, se arrestó a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, elaboración de estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico.

Todo apunta a que este miércoles, el operativo policial que se desarrolla en la barriada cartagenera de Los Mateos también se saldará con detenidos porque EL ESPAÑOL ha podido saber -por fuentes policiales- que ya "se han producido varios arrestos" y solo en una de las casas registradas se han localizado cerca de 200 plantas de marihuana.