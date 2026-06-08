Santomera aprueba un presupuesto récord de 18,5 millones para impulsar las inversiones y los servicios

Tres responsables municipales observan el proyecto de ampliación y reforma del centro de salud de Santomera. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Santomera aprueba un presupuesto récord de 18,5 millones de euros para 2026, con un incremento cercano al 10% respecto al año anterior. La inversión pública y la sostenibilidad ganan peso, con proyectos como el plan Raíces de Futuro para aumentar la masa arbórea y nuevas infraestructuras deportivas y culturales. El presupuesto refuerza la educación, con medidas como la climatización de colegios, gratuidad de Escuelas Infantiles y mejoras salariales para sus trabajadoras. Se mantienen las rebajas fiscales y se refuerza la solvencia municipal, permitiendo inversiones sin aumentar la presión fiscal sobre los vecinos.

El Ayuntamiento de Santomera afrontará 2026 con el presupuesto más ambicioso de los últimos años. El pleno municipal ha aprobado unas cuentas que ascienden a 18.543.369 euros.

Este dato supone un incremento cercano al 10% respecto al ejercicio anterior y consolida la evolución económica, urbanística y demográfica que vive el municipio.

El nuevo presupuesto destaca por el peso de la inversión pública y por un cambio de orientación en la gestión municipal, con menor peso relativo del gasto corriente y una mayor capacidad transformadora a través de infraestructuras, equipamientos y proyectos estratégicos.

Las cuentas reflejan además una mejora de la situación financiera del Ayuntamiento. Disminuyen tanto los intereses como la amortización de la deuda, lo que refuerza la solvencia municipal.

A su vez, permite mantener la capacidad inversora sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos, después de que el pasado ejercicio se aprobasen rebajas fiscales en distintos impuestos municipales.

La educación vuelve a ser uno de los pilares del presupuesto. El Ayuntamiento consolida el Plan Aire para climatizar todos los centros educativos públicos y refuerza su apuesta por la gratuidad de las Escuelas Infantiles Municipales.

Entrada a una clase de colegio. EFE

Además, se mantienen las rebajas y bonificaciones en los comedores escolares y se recoge un incremento salarial para las trabajadoras de las Escuelas Infantiles Municipales, en respuesta a una reivindicación histórica y como refuerzo del compromiso municipal con la conciliación y la educación pública de calidad.

En El Siscar, el presupuesto incorpora también una partida específica para la adquisición del solar anexo al Colegio Madre Esperanza, con el objetivo de planificar su futura ampliación y anticiparse al crecimiento educativo del municipio.

La sostenibilidad y la adaptación climática ganan peso con el impulso del plan Raíces de Futuro, una estrategia con la que el Ayuntamiento aspira a incrementar de forma notable la masa arbórea urbana y acercarse progresivamente a la media europea de árboles por habitante.

El plan contempla nuevas plantaciones, recuperación de alcorques vacíos y la creación de nuevos espacios de sombra en distintos puntos del municipio.

La movilidad sostenible también ocupa un lugar central. A la ejecución del nuevo carril bici entre zonas deportivas se suma la planificación de la conexión ciclista entre Santomera y El Siscar a través de la acequia de Zaraiche, con el objetivo de reforzar un modelo de municipio más conectado y saludable.

El deporte protagoniza igualmente una inversión histórica. El presupuesto incorpora nuevas infraestructuras deportivas urbanas, como las pistas de basket urbano y vóley playa en La Mota, además de nuevos gimnasios activos y mejoras en instalaciones ya existentes.

También continúan las actuaciones en el campo regional de hockey Antonio Morales, la pista de running y distintos espacios deportivos repartidos por el municipio.

Los parques y jardines seguirán renovándose con nuevas zonas inclusivas, tirolinas, mesas de ajedrez y equipamientos pensados para todas las edades, dentro de una estrategia que busca hacer de Santomera un municipio más amable, más saludable y pensado para convivir.

Trabajador cuidando jardines. EFE

En materia cultural, las cuentas reflejan una de las apuestas más ambiciosas realizadas hasta la fecha. El Ayuntamiento mantiene e incluso incrementa las partidas destinadas a asociaciones culturales y colectivos del municipio, reforzando el tejido social y cultural como elemento clave de identidad y cohesión.

La cohesión territorial es otro de los grandes ejes del presupuesto. Las cuentas incluyen inversiones en asfaltado, caminos rurales, carreteras y nuevos equipamientos culturales y sociales en distintos núcleos urbanos.

Destaca especialmente el futuro gran espacio verde de El Siscar, con una inversión prevista de 650.000 euros que incorporará zonas deportivas, skatepark y áreas de ocio.

En el apartado de ingresos, el Ayuntamiento vincula el crecimiento presupuestario al aumento de población, la actividad económica y el desbloqueo urbanístico de sectores que llevaban años paralizados, como el Plan Parcial Sabater o el Sector I.

El informe económico-financiero señala además un incremento de la actividad empresarial, del parque móvil y de las nuevas unidades catastrales, lo que ha permitido aumentar ingresos sin subir impuestos.

El documento económico define el presupuesto de 2026 como “realista, sostenible y dinámico”, basado en criterios de prudencia financiera y orientado a consolidar el crecimiento estructural del municipio