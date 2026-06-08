La Región de Murcia bate récord en exportaciones hortofrutícolas: más de 1.154 millones de enero a marzo

Fernando López Miras, durante su intervención en la asamblea general de Proexport 2026, celebrada bajo el lema “Unidos ante los desafíos globales”.

Las claves

Las claves Generado con IA La Región de Murcia alcanzó un récord en exportaciones hortofrutícolas en el primer trimestre de 2026, superando los 1.154 millones de euros, un 14,2% más que en 2025. El sector murciano ha logrado crecer pese al aumento de los costes de producción y la competencia internacional, consolidándose como potencia agrícola en España. Las exportaciones de frutas y hortalizas generan empleo y riqueza en la región, beneficiando especialmente a las zonas rurales y fortaleciendo la marca Murcia en mercados internacionales. La profesionalización y modernización del sector, con inversiones en tecnología y sostenibilidad, han sido claves para este éxito exportador.

La Región de Murcia ha empezado este año con un resultado histórico en exportaciones de frutas y hortalizas.

Durante el primer trimestre de 2026, entre enero, febrero y marzo, el sector hortofrutícola murciano ha vendido productos al exterior por un valor de 1.154 millones de euros.

Esta cifra es un 14,2% más alta que la del mismo periodo de 2025, lo que significa que se han vendido 143,8 millones de euros más.

Este dato es muy importante porque no es solo un buen número, sino que refleja la fuerza real del campo murciano. Los agricultores, las cooperativas y las empresas de la Región siguen trabajando muy bien para vender sus productos en el extranjero, incluso en un momento en el que es más difícil competir.

Hay mucha competencia de otros países, los costes de producción han subido (como el precio de la energía, los fertilizantes o el transporte) y los clientes europeos son cada vez más exigentes con la calidad, el envase y el cumplimiento de normas. A pesar de todo esto, las exportaciones siguen creciendo.

representantes del sector hortofrutícola y asistentes a la asamblea general de Proexport 2026

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, destaca este buen resultado durante su intervención en la asamblea general de Proexport, la asociación que agrupa a las principales empresas exportadoras de la Región.

López Miras pone en valor el trabajo de todos los que hacen posible este sector: los agricultores que cultivan en los campos o las cooperativas que agrupan y organizan la producción.

Además de las empresas comercializadoras que gestionan las ventas y los trabajadores que hacen posible que la fruta y la hortaliza lleguen en perfecto estado a los mercados de otros países. Dice que este sector es clave para la economía de la Región y también para el empleo, especialmente en zonas rurales.

Este buen arranque de año se suma a la racha positiva que lleva el sector agroalimentario murciano en los últimos meses. En los últimos años, la Región ha ido marcando récords sucesivos en exportaciones, y este primer trimestre de 2026 es otro ejemplo de esa tendencia.

Murcia se está consolidando como una de las principales potencias agrícolas de España, con una producción de alta calidad y una gran capacidad para llegar a los mercados internacionales.

La Región tiene una presencia muy importante en los principales países europeos, donde la fruta y la hortaliza murcianas son muy conocidas y valoradas.

Las exportaciones hortofrutícolas no solo traen dinero a la Región, sino que también tienen muchos otros efectos positivos. Por un lado, ayudan a que la marca Murcia sea más conocida en el extranjero y se asocie con productos de calidad.

Por otro lado, generan empleo directo e indirecto: No solo en el campo, sino también en el transporte, la logística, el envasado, la comercialización y los servicios relacionados.

Trabajador manipulando cajas de fruta. EFE

Además, estas exportaciones ayudan a mantener viva la economía de muchas zonas rurales, donde la agricultura es una de las principales fuentes de trabajo y de ingresos.

El sector hortofrutícola sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía murciana. Es una actividad que mueve mucho dinero, que da trabajo a miles de personas y que tiene una gran capacidad para atraer inversión.

Además, en los últimos años se ha visto una mayor profesionalización y modernización del sector, con empresas que invierten en tecnología, en innovación, en nuevos sistemas de riego, en maquinaria más eficiente y en procesos más sostenibles. Todo esto hace que la Región sea más competitiva y que pueda seguir creciendo en el futuro.

Este récord del primer trimestre de 2026 también es un mensaje de confianza para el resto del año. Si el sector ha empezado tan bien, es razonable esperar que continúe con una buena evolución durante el segundo trimestre y el resto de 2026.