El nuevo Parque de Educación y Seguridad Vial de Los Alcázares abre sus puertas: "Nace con una clara vocación educativa"

Las claves

Las claves Generado con IA Los Alcázares ha inaugurado el Parque de Educación y Seguridad Vial, ubicado en la zona de Los Narejos, junto al Centro Integral de Seguridad. La apertura reunió a numerosas familias y niños, que participaron en actividades de movilidad segura, exhibiciones de patinaje y trial, y talleres de primeros auxilios. El parque cuenta con un circuito permanente de educación vial y forma parte de la transformación urbana financiada con fondos europeos Next Generation. La iniciativa responde a una demanda histórica vecinal y tiene una clara vocación educativa, promoviendo la convivencia y la seguridad desde edades tempranas.

El municipio de Los Alcázares cuenta con un nuevo espacio público destinado al disfrute de vecinos y visitantes. Se trata del Parque de Educación y Seguridad Vial, ubicado en los jardines situados detrás del Centro Integral de Seguridad, entre las calles Río Narcea y Mariano Ballester, en Los Narejos.

La inauguración ha reunido a numerosas familias, niños y niñas, ciclistas y usuarios de patinetes y patines, que pudieron estrenar las instalaciones y participar en distintas actividades centradas en la movilidad segura y la educación vial.

Durante la jornada se han celebrado exhibiciones de patinaje sobre ruedas y trial, además de contar con la participación de entidades y empresas vinculadas a la movilidad y la formación vial, como las autoescuelas Vía Rápida y Marítimo, UPC Racing Team, Dharma Scooter, la Escuela de Ciclismo de Los Alcázares y Protección Civil.

La Policía Local de Los Alcázares también tiene un papel destacado a través de la Unidad de Agente Tutor y la Unidad Canina, acercando su labor a los más pequeños y promoviendo hábitos de movilidad responsable desde edades tempranas.

Exhibición de trial bici

Por su parte, Protección Civil ha desarrollado talleres y demostraciones de primeros auxilios dentro de una programación orientada a la concienciación ciudadana.

Este nuevo parque forma parte de la transformación del entorno de la avenida Río Nalón y Los Narejos, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Los Alcázares y financiada con fondos europeos Next Generation.

El proyecto ha permitido crear una amplia zona verde, accesible y moderna, pensada para la convivencia vecinal y el disfrute familiar, e incorpora además un circuito permanente de educación vial para el aprendizaje práctico de niños y jóvenes.

La concejal de Interior, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, M.ª Carmen Guevara, destaca el trabajo realizado para hacer posible esta infraestructura y subraya la implicación de la Unidad de Agente Tutor en su desarrollo.

“Este parque nace con una clara vocación educativa. Queremos que los niños y niñas de Los Alcázares aprendan desde pequeños a convivir en el espacio público, a respetar las normas de circulación y a desplazarse de forma segura”, señaló Guevara.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, destaca que esta actuación da respuesta a una demanda histórica de las familias del municipio, que reclamaban más espacios verdes, zonas de convivencia y entornos seguros para el disfrute al aire libre.

El alcalde de los Alcázares, Mario Pérez Cervera, junto a autoridades y representantes de la Policía Local

“Hoy cumplimos un compromiso adquirido con nuestros vecinos y vecinas. Hemos transformado un espacio vallado y sin uso en una gran zona verde moderna, accesible y preparada para el futuro, que además incorpora un importante componente educativo”, afirma el regidor.

Con esta inauguración, Los Alcázares incorpora un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, en un espacio que combina ocio, formación y sostenibilidad y que aspira a integrarse en la vida cotidiana del municipio