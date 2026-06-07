Estudiantes, profesores y empleados de la UCAM viajan a Madrid para asistir a los actos de la visita apostólica del Papa

La delegación de la UCAM, este domingo, en la misa celebrada en Cibeles con el Papa León XIV.

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Las claves Generado con IA Una expedición de estudiantes, profesores y empleados de la UCAM viajó a Madrid para participar en los actos de la visita apostólica del Papa. El grupo asistió a la Santa Misa presidida por León XIV en la Plaza de Cibeles y participó en la apertura de la Vigilia Internacional de Oración por la Paz. La UCAM estará presente en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte', en el Movistar Arena. La participación de la universidad en estos eventos se fundamenta en su identidad católica y su histórica vinculación con la Santa Sede.

Un grupo de peregrinos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia ha asistido a la Santa Misa presidida por León XIV y que este domingo se ha celebrado en la Plaza de Cibeles de Madrid.

La expedición de la UCAM, compuesta por estudiantes, profesores y empleados, partió el viernes desde el Campus de Los Jerónimos para participar este fin de semana en los actos centrales de la visita apostólica del Papa.

Los actos presididos por el Papa donde estará presente la Universidad Católica San Antonio de Murcia continuarán con el encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte’, previsto en el Pabellón Movistar Arena.

Además, este viernes, también participaron en el arranque de la Vigilia Internacional de Oración por la Paz celebrada en el campus que la UCAM tiene en Torrejón de Ardoz.

La participación de la UCAM en estos actos se enmarca, según recalca en un comunicado, "en la identidad católica" que tiene esta institución docente privada y "en su vinculación histórica con la Santa Sede. De forma que una comitiva ha querido estar junto al sucesor de Pedro en una visita que ha congregado a fieles de toda España".