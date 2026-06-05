La comunidad educativa de Murcia exige un plan urgente contra temperaturas de 31,8 grados centígrados en las aulas

Un aula del IES Beniaján rozando los 32 grados centígrados con alumnos de la ESO en su interior.

Las claves

Las claves Generado con IA La comunidad educativa de Murcia reclama un plan urgente para combatir las altas temperaturas en las aulas, que han alcanzado hasta 31,8 grados centígrados. Organizaciones como FAPA, sindicatos y asociaciones estudiantiles denuncian la falta de medidas efectivas y anuncian movilizaciones y protestas. Exigen un plan plurianual de infraestructuras y climatización para adaptar los centros educativos al cambio climático y garantizar la igualdad. Se preparan denuncias ante Inspección de Trabajo y un calendario de concentraciones para visibilizar el problema y abrir un debate político y social.

El sector escolar de la Región de Murcia se ha unido para denunciar la falta de medidas eficaces frente al calor en las aulas y reclamar una respuesta estructural por parte de la Consejería de Educación.

La FAPA Región de Murcia, el Sindicato de Estudiantes, FEMAE, CCOO, STERM y UGT han anunciado acciones conjuntas de movilización y protesta ante lo que consideran una situación sostenida de abandono institucional.

Las organizaciones sostienen que la pasividad de la Administración regional ante las altas temperaturas obliga cada curso a improvisar soluciones que no resuelven el problema de fondo.

En este sentido, consideran que adelantar el final de la actividad lectiva puede ser una medida puntual en situaciones extremas, pero no puede convertirse en la única respuesta ante unas condiciones térmicas que se repiten de forma sistemática en numerosos centros educativos.

Por ello, la comunidad educativa reclama un plan plurianual de infraestructuras y climatización que permita adaptar los colegios e institutos a las condiciones climáticas actuales.

Un aula del IES Beniaján en Murcia con cortinas echadas para tratar de rebajar la temperatura.

A su juicio, la situación afecta tanto al derecho a la salud como al derecho a la educación, y además agrava las desigualdades entre el alumnado, ya que no todos los centros sufren el calor con la misma intensidad ni disponen de los mismos recursos para afrontarlo.

Entre las medidas anunciadas figura la continuación de la toma de temperaturas en las aulas, pese a las presiones indirectas para que se deje de hacer.

Las organizaciones también prevén presentar una denuncia conjunta ante Inspección de Trabajo, al considerar que el alumnado desarrolla su actividad en un entorno que debe cumplir unas condiciones mínimas de seguridad y bienestar.

Además, quieren visibilizar este problema en las Marchas de la Dignidad previstas para el 9 de junio e iniciar un calendario de concentraciones que comenzará el 17 de junio en Las Torres de Cotillas, a las 20:30 horas.

A medio plazo, el grupo de trabajo plantea impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que será trasladada a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional.

Niños junto a sus mochilas en el colegio. EFE

Con esta vía, las organizaciones pretenden abrir un debate político y social sobre la necesidad de actuar de forma urgente en los centros educativos de la Región de Murcia para garantizar unas condiciones adecuadas durante los meses de calor.

Las entidades firmantes subrayan que ya están recopilando datos en centros de toda la Región, donde se han registrado temperaturas superiores a 27 ºC incluso antes de comenzar las clases y por encima de 30 ºC durante la mañana.

Estos datos se enmarcan en la campaña “Escuelas de calor”, que recoge en un mapa la situación térmica de los distintos colegios de la Región de Murcia.