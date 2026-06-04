San Javier Fest reúne a Yamato, Rocío Molina y Luz Casal en su edición más internacional para unir artistas, público y ciudad

Una foto de familia de la presentación del certamen en San Javier, este jueves, con la consejera de Turismo y Cultura, Carmen Conesa; el alcalde, José Miguel Luengo; y el concejal de Cultura, David Martínez.

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier se celebrará del 30 de julio al 23 de agosto, con una programación multidisciplinar y accesible. La edición reúne a artistas destacados como Yamato (The Drummers of Japan), Rocío Molina y Luz Casal, e incluye teatro, danza, música y cine. El evento contará con once noches en el Auditorio Parque Almansa, cuatro espectáculos gratuitos en espacios públicos y un ciclo cinematográfico basado en grandes relatos. Entre los hitos de la programación destaca una versión de Hamlet interpretada por actores con síndrome de Down y la clausura a cargo de Luz Casal.

La actuación del Ensamble Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani ha puesto la nota musical a la presentación de una nueva edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, previsto del 30 de julio al 23 de agosto.

"Es uno de los festivales de mayor calidad de este país y de toda Europa: un referente a nivel cultural, turístico y económico", según ha destacado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

La programación reúne teatro, música, danza, cine y actividades a pie de calle. El festival ofrecerá once noches en el Auditorio Parque Almansa, cuatro espectáculos gratuitos en espacios públicos y un ciclo cinematográfico vinculado a grandes relatos literarios y teatrales.

"La programación ofrece cultura con mayúsculas, cultura de gran calidad para todos los públicos, diversa, accesible y con unos precios muy ajustados”, tal y como ha reflexionado la consejera.

La programación oficial se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Javier, este jueves, en un acto en el que la consejera ha estado acompañada del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; y del concejal de Cultura y director del festival, David Martínez.

La Ensamble Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, este jueves, actuando durante la presentación.

Por su parte, el concejal de Cultura y director del festival, David Martínez, ha destacado que la programación "se articula en torno a la contemporaneidad, la revisión de los clásicos, la calidad artística y la búsqueda de lenguajes propios, con Japón y Perú como países invitados".

Martínez también ha resaltado la calidad del diseño del cartel de esta 56ª edición, cuya imagen va firmada por Coco Dávez: “Una de las voces más destacadas de la nueva escena del arte contemporáneo español”. "El cartel vuelve a dialogar con la mitología clásica, un imaginario que atraviesa la historia del arte, el teatro, la música y la danza, y que en esta ocasión transforma la manzana de la discordia en un símbolo de paz a través de la cultura”.

La música tendrá este año dos grandes ejes: la potencia de Yamato con The Drummers of Japan y la clausura a cargo de Luz Casal. La danza llegará marcada por la presencia de Rocío Molina, reciente triunfadora en los Premios Talía 2026 con Calentamiento.

La programación en el Auditorio Parque Almansa arrancará el 2 de agosto con Blaubeeren, de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, en una versión dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

Auditorio Parque Almansa.

El montaje parte del hallazgo de un álbum de fotografías inéditas de la Segunda Guerra Mundial para reflexionar sobre la memoria del Holocausto y la responsabilidad histórica.

El 4 de agosto llegará Hinotori, las alas del Fénix, de Yamato, The Drummers of Japan, una propuesta de percusión taiko que combina tradición japonesa, energía escénica, coreografía y humor.

Dos días después, el 6 de agosto, será el turno de La dama boba, de Lope de Vega, en una producción de Octubre Producciones y el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro / Clásicos en Alcalá.

Els Joglars celebrará sus 65 años sobre los escenarios el 8 de agosto con El retablo de las maravillas, una lectura contemporánea del entremés cervantino con texto de Albert Boadella y Ramón Fontseré. La programación continuará el 12 de agosto con La Barraca, adaptación de la obra de Vicente Blasco Ibáñez dirigida por Magüi Mira.

El concejal de Cultura ha resaltado que cada pieza de la programación "busca consolidar San Javier Fest como un espacio clave de creación y de encuentro entre artistas, público y ciudad, un lugar donde convergen pasado, presente y futuro".

Uno de los grandes hitos de esta edición llegará el 14 de agosto con Hamlet, de la compañía peruana Teatro La Plaza, dirigida por Chela de Ferrari e interpretada por un elenco de actores con síndrome de Down.

Hamlet, una obra interpretada por actores con síndrome de Down

La danza tomará el relevo el 16 de agosto con Calentamiento, de Rocío Molina, una pieza que explora el instante previo a la escena y que llega a San Javier tras su destacado paso por los Premios Talía 2026.

El 18 de agosto, el Grupo de Teatro San Javier presentará Carmen, la flor y la cuerda, con texto y dirección de José Antonio Navas. La recta final del festival incluirá La comedia de la olla, el 20 de agosto; Fedra, en los infiernos, el 22; y el concierto de clausura de Luz Casal el 23 de agosto, con su trabajo Me voy a permitir.

Además de la programación principal, el festival volverá a salir al encuentro del público con cuatro propuestas gratuitas de calle, en colaboración con Estrenarte, el festival de creación joven impulsado por la Comunidad Autónoma. El 31 de julio se representará Sísifos; el 10 de agosto, Winter Speaks; el 15 de agosto, Elipsión; y el 19 de agosto, Instants.