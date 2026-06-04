El Gobierno murciano luchará en Bruselas por una Política Agraria Común con fondos que garanticen el futuro del sector

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno murciano se compromete a defender en Bruselas una PAC con fondos suficientes para garantizar el futuro del sector agrario regional. El consejero Joaquín Buendía destaca la importancia de un marco financiero sólido y políticas europeas que respondan a las necesidades reales de agricultores y ganaderos. Durante la reunión con la COAG, se abordó la necesidad de mantener ayudas a la modernización, sostenibilidad e innovación en el sector agroalimentario. El Ejecutivo regional reafirma su voluntad de diálogo permanente con las organizaciones agrarias para reforzar la competitividad y estabilidad del sector.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha mantenido un encuentro con la junta directiva regional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Este hecho se produce en el marco de la ronda de contactos que el Ejecutivo autonómico viene desarrollando con las principales organizaciones representativas del sector agrario de la Región de Murcia.

Durante la reunión, ambas partes han analizado algunos de los asuntos que más preocupan en estos momentos a agricultores y ganaderos, con especial atención al futuro de la Política Agraria Común (PAC) y a las propuestas que se están planteando en torno al próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

En este contexto, Joaquín Buendía reafirma el compromiso del Gobierno regional con la defensa de un sector estratégico para la economía, el empleo y la cohesión territorial de la Región de Murcia, y subraya la necesidad de garantizar un marco financiero sólido, estable e independiente para la PAC.

Finca en vendimia. EFE.

“Tenemos que defender una PAC fuerte, con presupuesto suficiente e independiente que mantenga sus dos pilares”, señala el consejero.

A su vez, insiste en la importancia de que las políticas europeas sigan dando respuesta a las necesidades reales del campo y contribuyan a ofrecer seguridad y certidumbre a agricultores y ganaderos.

Buendía remarca además que el sector agroalimentario necesita herramientas eficaces a largo plazo que favorezcan la estabilidad de las explotaciones, impulsen su competitividad y permitan seguir avanzando en sostenibilidad, modernización e innovación.

“El sector agro necesita políticas eficaces a largo plazo que ofrezcan certidumbre y estabilidad a nuestras comunidades rurales. Trabajaremos donde sea necesario para conseguirlo”, añade.

Durante el encuentro también ha sido abordada la necesidad de mantener instrumentos de apoyo dirigidos a la modernización de explotaciones, las ayudas agroambientales, la formación y el desarrollo rural, al considerar que se trata de elementos fundamentales para reforzar la capacidad de adaptación y el futuro del sector.

Con esta reunión, el Gobierno regional reafirma su voluntad de mantener una comunicación permanente con las organizaciones agrarias.

Además de seguir defendiendo una PAC con financiación suficiente, capaz de continuar siendo una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad, la competitividad y el futuro del sector agroalimentario de la Región de Murcia.