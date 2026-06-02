La Princesa Leonor recibirá la Medalla de Oro de la Asamblea Regional con el presidente Miras y la ministra Aagesen

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Las claves Generado con IA La Princesa Leonor recibirá la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia en un acto institucional el 3 de junio. La distinción será impuesta por la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, en presencia del presidente regional Fernando López Miras y la ministra Sara Aagesen. Tras recibir la medalla, Leonor firmará en el Libro de Oro y se hará una fotografía oficial junto a los diputados regionales. La Medalla de Oro de la Asamblea, creada en 2022, es la máxima distinción honorífica y reconoce contribuciones destacadas a los valores democráticos y al bienestar ciudadano.

Murcia sigue demostrando su espíritu monárquico. La Princesa de Asturias, Doña Leonor, recibirá este miércoles 3 de junio la Medalla de Oro de la Asamblea Regional.

Será en un acto institucional que se celebrará en la sede del Parlamento autonómico. La distinción le será impuesta por su presidenta, Visitación Martínez.

La llegada de Doña Leonor a la Cámara Parlamentaria murciana está prevista para las 10 horas. Será recibida por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Además de la presencia de la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; y la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El acto central tendrá lugar en el Patio de los Ayuntamientos, donde estarán presentes el resto de los diputados regionales. Allí se dará lectura al acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se concede la Medalla de Oro de la Institución Legislativa.

Doña Leonor de Borbón, Princesa de Asturias

Seguidamente, la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia impondrá a Su Alteza Real la Princesa de Asturias la máxima distinción del Parlamento autonómico.

A continuación, Doña Leonor se trasladará al Salón del Príncipe, donde firmará en el Libro de Oro de la Asamblea Regional de Murcia. Por último, en el Patio de las Comarcas, se celebrará la fotografía oficial de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a los diputados regionales.

La Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia fue creada en 2022. Es la máxima distinción honorífica de la Cámara.

Puede concederse a personas físicas o jurídicas que hayan contribuido de forma destacada al desarrollo de los valores democráticos, la proyección de la Región de Murcia o la mejora de la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos.

Doña Leonor de Borbón. EFE

En junio de 2022, coincidiendo con el 40.º aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Asamblea Regional concedió su Medalla de Oro a los expresidentes de la Cámara Parlamentaria.

Carlos Collado, Manuel Tera Bueno, Miguel Navarro Molina (a título póstumo), José Plana Plana, Francisco Celdrán Vidal y Rosa Peñalver Pérez, así como a Encarnación Fernández de Simón Bermejo, por sus 25 años como letrada y secretaria general de la Asamblea Regional.