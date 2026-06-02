El Ayuntamiento de San Javier lanza su campaña de verano con 800 plazas y 45 actividades para todas las edades

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, durante la presentación de la Campaña de Verano 2026 en el Ayuntamiento de San Javier.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de San Javier ofrece 800 plazas en 45 actividades deportivas este verano, dirigidas a todas las edades. La campaña incluye actividades gratuitas de fitness en las playas de Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor durante julio y agosto. El programa contempla campus infantiles y juveniles, eventos deportivos consolidados, y servicios de aula matinal y comedor para facilitar la conciliación familiar. Las inscripciones se realizarán online desde el 1 de junio y la información completa está disponible en la web municipal.

El polideportivo municipal de San Javier albergará un amplio programa de actividades deportivas para este verano, con más de 800 plazas en 45 modalidades deportivas. De ellas, 22 estarán dirigidas al público infantil y juvenil, mientras que las 23 restantes serán para adultos.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, ha presentado la campaña estival, que incluye también actividades de fitness gratuitas en las playas de Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor durante los meses de julio y agosto.

Además, se suman diversos eventos deportivos y la apertura de la piscina de verano, que permanecerá en funcionamiento del 6 de junio al 6 de septiembre.

El programa combina actividades organizadas por técnicos de la concejalía con otras desarrolladas en colaboración con clubes deportivos. Entre las actividades propias destacan los campus de danza, multideporte, náutico y tenis, dirigidos a los más pequeños.

Asimismo, se mantienen propuestas como aquagym, natación, pilates, ciclo indoor, TRX, musculación, bootcamp, actividad física, tenis, pádel, body fitness y synergy.

A esta oferta se suman los campus organizados junto a clubes locales, que incluyen disciplinas como fútbol —en Santiago de la Ribera y San Javier—, fútbol sala, atletismo, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, waterpolo, baloncesto, fútbol playa y pádel.

El edil subraya que la campaña también tiene en cuenta la conciliación familiar, por lo que los campus incorporan aula matinal desde las 07:45 horas y servicio de comedor, ampliando la recogida hasta las 15:00 horas.

En La Manga del Mar Menor se ofertan campus de multideporte y fútbol, además de actividades para adultos como fitness, pádel y gimnasia durante todo el verano.

Las actividades gratuitas en playa se desarrollarán en playa Mistral (lunes, martes y miércoles de 08:00 a 09:00 horas) y en playa Veneziola (martes y jueves en el mismo horario). En Santiago de la Ribera tendrán lugar en la playa Barnuevo, de lunes a viernes, de 07:45 a 08:45 horas.

Sergio Martínez destaca también la celebración de eventos ya consolidados en el calendario estival, como el 3x3 de baloncesto, la vuelta al Mar Menor en bicicleta y a pie, la travesía a nado, el trofeo Cañonero de waterpolo y la popular Aidemarcha, entre otros.

La información completa sobre la oferta deportiva puede consultarse en la página web, donde también se detallan los plazos de inscripción, que se abrirán de forma online a partir del 1 de junio de manera escalonada según la actividad