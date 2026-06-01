El Puerto de Cartagena presenta su plan estratégico 2026-2030 con 320 millones para atraer inversión y modernizarse

Las claves

Las claves Generado con IA El Puerto de Cartagena presenta su Plan Estratégico 2026-2030 con una inversión de 320 millones para modernización y atracción de inversión. El plan contempla cinco áreas clave: competitividad y diversificación, sostenibilidad, digitalización, gobernanza y talento, y seguridad operativa. Se prevén mejoras en infraestructuras, conexión ferroviaria, nuevas terminales como Barlomar y la dársena de El Gorguel, y apuesta por energía limpia y digitalización. La estrategia también refuerza la formación del personal, la colaboración con universidades y la ciberseguridad, beneficiando a la economía regional.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha presentado las líneas principales del nuevo Plan Estratégico 2026-2030, con el que quiere seguir creciendo y adaptarse a los cambios que vienen en logística, energía, digitalización y sostenibilidad.

El plan está en línea con el marco estratégico de Puertos del Estado y también con la estrategia industrial de la Región de Murcia, que busca atraer inversión, mejorar la capacidad logística y tecnológica del territorio y apoyar a la industria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha explicado que este plan parte de la situación actual del puerto y mira al futuro con una idea clara: seguir creciendo como un puerto moderno, eficiente y preparado para competir en el Mediterráneo.

También ha recordado que el Puerto de Cartagena es hoy un referente en tráfico de graneles y el primer puerto industrial de España. El plan se organiza en cinco grandes áreas de actuación para los próximos años.

Las líneas estratégicas del Plan 2026-2030 del Puerto de Cartagena.

La primera es la competitividad y la diversificación, con el objetivo de reforzar la posición del puerto y abrir nuevas oportunidades.

Para ello, se prevén mejoras en infraestructuras logísticas y portuarias, nuevos espacios para actividad industrial y almacenaje, la ampliación del Frente 19.

Además, destaca una mejor conexión ferroviaria con la puesta en marcha este año de la Estación Intermodal de Escombreras, conectada a la ZAL.

También se incluyen dos proyectos clave para el futuro del puerto: Barlomar, como nueva terminal polivalente, y la futura dársena de El Gorguel, pensada para ampliar la capacidad del puerto y atraer más tráficos.

Hernández ha señalado que proyectos como Barlomar y El Gorguel buscan dar más capacidad al puerto y abrir nuevas vías de crecimiento.

La segunda línea es la sostenibilidad y el entorno. En este ámbito, el puerto quiere seguir avanzando en energía limpia, electrificación de muelles, combustibles alternativos, descarbonización, eficiencia energética e iniciativas para mejorar la relación entre el puerto y la ciudad.

Cartagena es además el único puerto del mundo integrado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La tercera línea es la digitalización y la inteligencia. El objetivo es modernizar la forma de trabajar con más automatización, más uso de datos, más sensorización y herramientas de inteligencia artificial que ayuden a tomar decisiones más rápido y mejor.

La cuarta línea es la gobernanza y el talento. El puerto seguirá apostando por la formación de su personal y por la colaboración con universidades y centros tecnológicos.

En el último año se han incorporado 16 nuevos profesionales y está prevista la llegada de otras 80 personas mediante procesos internos y externos.

Pedro Pablo Hernández, presidente de la APC

La quinta línea es la seguridad y la continuidad operativa. El plan incluye inversiones para reforzar la ciberseguridad, proteger infraestructuras críticas, mejorar la vigilancia y aumentar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Hernández ha subrayado que el plan no solo afecta al puerto, sino también a la economía de la Región de Murcia. Según ha explicado, cada inversión genera actividad, empleo y nuevas oportunidades para el territorio.

El presidente ha cerrado su intervención destacando que el objetivo es tener un puerto más fuerte, más cercano, más sostenible y más preparado para el futuro.