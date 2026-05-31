El sindicato de funcionarios TAMPM denuncia "peleas" con "extrema violencia" en la cárcel Murcia I por falta de seguridad

Las claves

Las claves Generado con IA El sindicato TAMPM denuncia graves peleas y agresiones con extrema violencia en la cárcel Murcia I debido a la falta de seguridad. Un altercado en el comedor del módulo 2 derivó en una pelea grupal donde varios internos resultaron agredidos, requiriendo la intervención física de los funcionarios. El sindicato responsabiliza al cambio en los protocolos de ingreso y a la insuficiencia de medios y clasificación inadecuada de los internos por el aumento de la violencia. Un segundo incidente en el Departamento de Ingresos terminó con un interno hospitalizado por fractura de mandíbula tras ser agredido por su compañero de celda.

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado "los graves" hechos ocurridos en el Centro Penitenciario Murcia I, ubicado en Sangonera la Verde, como muestra del deterioro de las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios españoles.

Primeramente, un grave altercado ha tenido lugar en el comedor del módulo 2 cuando un interno de origen árabe ha reclamado, "de forma violenta e irrespetuosa, una cantidad de comida superior a la establecida, insultando y amenazando al interno responsable del reparto del desayuno".

La situación escala hasta el patio, donde "se desencadena una pelea grupal: varios internos árabes han derribado al encargado del comedor y le propinaron patadas en la cabeza con extrema violencia". Un interno que acudió en su defensa también resultó agredido.

"Los funcionarios presentes, desbordados en número, tuvieron que interponerse físicamente para evitar males mayores, sin que resultaran heridos entre el personal de seguridad", según un comunicado de TAMPM.

Durante el proceso de aislamiento de los implicados, dos internos de nacionalidad española incitaron activamente a otros reclusos a obstaculizar la labor de los funcionarios y a ejecutar una represalia en ese mismo momento.

Desde el sindicato TAMPM señalan que estos hechos son consecuencia directa de una clasificación interior inadecuada de los internos y de la insuficiencia de medios de los funcionarios para este tipo de situaciones.

Fundamentalmente, se origina en la falta de aplicación de las medidas de aislamiento contempladas en el Reglamento Penitenciario para internos con conducta violenta.

Celdas de una cárcel. EFE

Al día siguiente, un nuevo incidente sacudió el Departamento de Ingresos. Siguiendo las directrices de la Secretaría General —que establece que todo interno recién ingresado debe compartir celda para prevenir suicidios y autolesiones—, dos internos de nacionalidad marroquí fueron alojados juntos en la misma celda.

Poco después del reparto de la cena, los funcionarios de guardia escucharon fuertes gritos. Al acceder a la celda, encontraron a uno de los internos en actitud extremadamente agresiva y al otro sangrando por la boca.

El médico de guardia ordenó su traslado inmediato a urgencias hospitalarias, donde se le diagnosticó fractura de mandíbula y pérdida de varias piezas dentales.

El sindicato apunta a un cambio en el protocolo de ingresos como causa de fondo de estos incidentes. Hasta hace unos años, los reclusos recién llegados cumplían un período de observación de entre tres y seis días en régimen individual.

Durante este tiempo, un equipo multidisciplinar formado por trabajador social, educador, psicólogo y médico evaluaba al interno y determinaba el módulo más adecuado a su perfil.

En la actualidad, ese proceso se ha reducido a menos de 24 horas, tomándose decisiones de destino únicamente en función de la apariencia física del interno, sin valoración técnica alguna.

El sindicato cita como ejemplo el caso ocurrido el verano pasado: un joven marroquí de complexión frágil fue destinado al módulo de Respeto al día siguiente de su ingreso y, esa misma noche, degolló a su compañero de celda —otro interno marroquí— con la tapa de una lata de conservas.

TAMPM subraya que el cumplimiento de estos requisitos resulta prácticamente inviable para internos extranjeros recién ingresados que desconocen tanto el idioma como el funcionamiento del sistema penitenciario.