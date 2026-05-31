San Javier impulsa un proyecto para poner en valor su patrimonio subacuático y atraer turismo cultural y de buceo

San Javier presenta un informe sobre su patrimonio cultural subacuático y su potencial arqueológico, científico y turístico.

Las claves

Las claves Generado con IA San Javier impulsa un proyecto para destacar su patrimonio subacuático y atraer turismo cultural y de buceo. El informe resalta enclaves como el Bajo de la Campana y la Punta del Pudrimel, con pecios fenicios y romanos de gran valor histórico y científico. Entre las propuestas figuran un museo subacuático y un arrecife artificial, así como la posible incorporación a la Ruta de los Fenicios. El estudio también recoge acciones sobre patrimonio etnográfico y culturales, mirando hacia futuras candidaturas de la UNESCO.

San Javier quiere posicionarse como unenclave de referencia en arqueología subacuática tras la presentación del informe elaborado por las concejalías de Turismo y Cultura, bajo el título: 'El patrimonio cultural en el municipio de San Javier: la arqueología subacuática'.

Elaborado por el arqueólogo y gestor del patrimonio, Miguel San Nicolás del Toro, para las citadas concejalías del Ayuntamiento de San Javier.

El documento, encargado por el Ayuntamiento, ofrece un diagnóstico detallado de las fortalezas y debilidades del proyecto municipal para poner en valor los restos arqueológicos de la costa como recurso cultural y turístico con alto potencial científico y divulgativo.

El estudio se ha presentado en el Consistorio con la participación del concejal de Cultura, David Martínez; la concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa; el autor del informe, Miguel San Nicolás del Toro; y la cronista oficial, María Griñán, que ha colaborado en la elaboración del trabajo.

Presentación del informe sobre el patrimonio subacuático

San Javier está rodeado por una historia de más de 2.500 años: por sus aguas navegaron fenicios, griegos, púnicos y romanos, convirtiendo la costa en una auténtica vía comercial de la Antigüedad.

El informe subraya el valor del Bajo de la Campana, donde se han localizado pecios fenicios con abundante material, y de la Punta del Pudrimel, que conserva al menos tres pecios con cargamentos romanos y restos púnico-fenicios de gran interés científico e histórico.

Entre las propuestas, el autor plantea la posible incorporación de San Javier a la Ruta de los Fenicios, un itinerario cultural del Consejo de Europa que recorre las antiguas rutas marítimas fenicias.

Asimismo, respalda como proyecto innovador la creación de un arrecife artificial y un museo subacuático en el Bajo de la Campana junto a Isla Grosa, que potenciaría la biodiversidad marina y ofrecería un espacio de inmersión arqueológica controlado para el turismo de buceo internacional.

La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, informa de que el Ayuntamiento ya ha redactado el estudio de impacto medioambiental del proyecto y que aguarda el pronunciamiento de la Demarcación de Costas del Estado.

Masegosa reitera el compromiso del equipo de gobierno para impulsar esta iniciativa, alineada con la estrategia municipal de turismo sostenible, de naturaleza y de calidad.

La propia concejala es quien sitúa este proyecto dentro de la política cultural y turística del municipio para preservar y poner en valor su patrimonio, y recuerda otras colaboraciones recientes.

Es el caso de la participación en la exposición “Fenicios. Mercaderes del Mar” del Museo Nacional de Arqueología (ARQVA) y el documental dirigido por Miguel Ángel Gallego y Juan Pinedo sobre el hallazgo del pecio fenicio en el Bajo de la Campana.

El informe también recoge actuaciones en patrimonio etnográfico, como la recuperación de molinos tradicionales, la noria de sangre de la finca Torre Octavio en Santiago de la Ribera y el aljibe de La Calvera.

El estudio amplía la mirada más allá del ámbito subacuático y propone otros atractivos culturales que el autor sitúa en el horizonte UNESCO 2026-2027, como las encañizadas, la vela latina y los molinos de viento.

Además, recuerda la próxima candidatura conjunta del Belenismo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, en la que participa San Javier junto a otras localidades nacionales e internacionales.