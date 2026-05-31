El PP denuncia "fallos de seguridad" en las presas de la cuenca del Segura y reclama "actuaciones" al Gobierno

Las claves

Las claves Generado con IA El senador del PP José Ramón Díez de Revenga denuncia graves deficiencias de seguridad en varias presas de la cuenca del Segura. Nueve presas carecen de normas de explotación aprobadas y ocho grandes infraestructuras no disponen de planes de emergencia. Cinco presas presentan desagües de fondo inoperativos y algunas tienen problemas de seguridad estructural reconocidos por el propio Ministerio. El PP exige al Gobierno actuaciones inmediatas, inversiones urgentes y máxima transparencia sobre la situación de estas infraestructuras.

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha denunciado las "deficiencias de seguridad" que, a su juicio, presentan varias presas de la cuenca del Segura tras las respuestas remitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica a preguntas escritas formuladas por senadores murcianos del PP.

Díez de Revenga ha asegurado que las respuestas del Ministerio “reconocen problemas de seguridad, falta de planes de emergencia, ausencia de normas obligatorias de explotación y deficiencias técnicas graves en varias presas de la cuenca”.

Una situación que ha calificado de “absolutamente inadmisible”. En este sentido, ha advertido de que “la rotura de una presa por falta de mantenimiento y dejadez del Gobierno provocaría una catástrofe de magnitud incalculable”.

Además, el senador ha criticado que el Ejecutivo central "no está actuando con la diligencia necesaria" ante unas infraestructuras que pueden comprometer la seguridad de miles de personas y ha reclamado "actuaciones urgentes".

Cuenca del Segura. EFE

Según las respuestas oficiales del Ministerio, al menos nueve presas de la cuenca del Segura —El Paretón, Rambla del Moro, Argos, Cárcabo, Moratalla, Valdeinfierno, El Morrón, Alfonso XIII y Moratalla II— carecen todavía de normas de explotación aprobadas.

Aunque la Confederación Hidrográfica del Segura sostiene que estos documentos están redactados y en tramitación, el senador ha subrayado que, mientras no estén aprobados, carecen de validez jurídica y administrativa.

Asimismo, ha recordado que el propio Ministerio los considera documentos técnicos obligatorios para garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de presas y embalses en cualquier circunstancia.

La nota también señala que ocho grandes presas de la cuenca no tienen aprobados sus planes de emergencia: Cenajo, Camarillas, Talave, Alfonso XIII, Puentes, Fuensanta, Ojós y El Morrón. Según el texto original, estas infraestructuras representan más del 70% de la capacidad de almacenamiento de toda la cuenca del Segura.

Díez de Revenga ha advertido de que, sin esos planes, no existe una coordinación efectiva con Protección Civil y otras administraciones ante una situación de riesgo. A su juicio, estos mecanismos son esenciales para prevenir catástrofes, proteger a la población y garantizar una respuesta rápida.

Embalse de agua. EFE

El senador también ha denunciado que cinco presas —Talave, Santomera, Alfonso XIII, La Cierva y Valdeinfierno— presentan desagües de fondo inoperativos, lo que, según sostiene, compromete el funcionamiento normal y seguro de estas infraestructuras. Además, ha lamentado que no consten actuaciones en marcha para corregir estas deficiencias.

A esto se suma, la reducción de la capacidad de desagüe en Talave, Santomera, Alfonso XIII y Argos, una circunstancia que, en episodios de lluvias torrenciales o dana, podría impedir que respondan conforme a sus condiciones de diseño.

También destaca como especialmente preocupante el reconocimiento de problemas de seguridad estructural en las presas del Moro y del Argos.

Por todo ello, Díez de Revenga ha exigido al Gobierno de España “actuaciones inmediatas, inversiones urgentes y máxima transparencia” sobre el estado real de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Segura.