López Miras renueva el Gobierno de Murcia para "pisar el acelerador" en el final de mandato y "culminar proyectos"

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando López Miras ha renovado el Gobierno de la Región de Murcia, incorporando nuevos consejeros y reasignando competencias para afrontar el último año de mandato. Joaquín Buendía asume la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, e Isabel Ayala la de Salud, tras la salida de Juan José Pedreño por el caso de la trama de las prótesis. El presidente regional apuesta por una política útil, ajena al ruido y al populismo, centrada en culminar proyectos y reforzar áreas clave para mejorar la vida de los ciudadanos. López Miras ha instado a su nuevo equipo a trabajar sin descanso, escuchar a la ciudadanía y desarrollar nuevas iniciativas que respondan a las demandas de la Región de Murcia.

A un año vista de las elecciones autonómicas, el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presidido este sábado, en el Palacio de San Esteban, el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros del Ejecutivo regional.

"Este Gobierno no se va a dejar llevar por el ruido". "Aquí solo escuchamos la voz de la calle”, tal y como ha subrayado López Miras, al mismo tiempo que se ha comprometido a seguir "reforzando políticas que están dando resultados".

López Miras ha remodelado el Consejo de Gobierno para afrontar los últimos doce meses del mandato, incorporando a Joaquín Buendía como nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, así como Isabel Ayala, como nueva titular de Salud, consumando la salida de Juan José Pedreño después de que la Policía Nacional destapara la 'trama de las prótesis'.

El presidente autonómico se ha comprometido a trabajar "frente a quienes han degradado la política reduciéndola al ruido, al enfrentamiento permanente y al populismo estéril, nosotros reivindicamos una forma diferente de gobernar: la que fortalece las instituciones, protege el Estado de Derecho y defiende la libertad de todos".

"No vamos a permitir que se debiliten los pilares que sostienen la convivencia y el progreso de más de un millón seiscientos mil españoles que tienen la fortuna de vivir en la Región de Murcia".

López Miras ha reivindicado "la política útil, que toma decisiones, resuelve problemas, gestiona con rigor, escucha con humildad y actúa con valentía".

En esta misma línea, también ha subrayado que "todos los que formamos parte de este Gobierno compartimos una misma responsabilidad: servir para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, para construir una Región de Murcia más fuerte, más próspera y justa, para estar a la altura del momento histórico que vivimos".

El presidente del Gobierno regional, este sábado, durante el acto de posesión de los nuevos consejeros.

El jefe del Ejecutivo regional ha reivindicado la necesidad de renovar el Consejo de Gobierno para acabar el mandato porque "no se trata simplemente de un relevo institucional, sino que hoy reafirmamos un compromiso con nuestra tierra, con nuestra gente y con el futuro de la Región de Murcia".

"Hoy ese gran equipo incorpora nuevos nombres y abre una nueva etapa: reajustamos competencias y reforzamos áreas clave porque queremos imprimir un nuevo impulso a la acción de gobierno, porque sabemos que aún queda mucho por hacer y porque la ambición de esta tierra merece un Gobierno a su altura, y cualquier éxito que logremos será siempre un éxito colectivo de toda la sociedad murciana, piensen lo que piensen. voten lo que voten y vivan donde vivan".

“Abrimos una etapa de mayor confianza, de mayor estabilidad y de mayores oportunidades para todos, una etapa en la que la Región de Murcia siga creciendo, liderando y demostrando que cuando esta tierra se une, no hay desafío imposible". López Miras ha instado a su nuevo equipo a “trabajar sin descanso, salir a la calle, escuchar, dialogar, estar cerca de quienes más lo necesitan”.

Durante su intervención, también ha afirmado que "vamos a pisar el acelerador" para "culminar proyectos, aprobar leyes y desarrollar esos acuerdos que hemos alcanzado con la sociedad”.

"Nuevas iniciativas"

López Miras ha insistido en que “impulsaremos nuevas iniciativas con las que seguir dando respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Los ciudadanos de la Región de Murcia confían en este Gobierno y vamos a dar lo mejor de nosotros para que lo sigan haciendo".

En el acto, además de Joaquín Buendía e Isabel Ayala, también han jurado sus cargos los consejeros que continúan en el Ejecutivo regional con competencias renovadas: Marcos Ortuño Soto, como consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias; Luis Alberto Marín González, como consejero de Empresa, Empleo y Economía Social; Juan María Vázquez como titular de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor; Carmen María Conesa como responsable de Turismo, Cultura y Deportes, y Jorge García Montoro como consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.