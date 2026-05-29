La Summer Camp Iniesta Academy llega a Santomera para que los jóvenes se sientan como auténticos futbolistas

Las claves

Las claves Generado con IA Santomera acogerá del 13 al 17 de julio de 2026 el Summer Camp Iniesta Academy, dirigido a jóvenes de 6 a 16 años. El campus, inspirado en la experiencia de Andrés Iniesta, combinará entrenamientos, actividades complementarias y charlas especializadas. La actividad se realizará en el campo El Limonar José Verdú Nicolás ‘Toché’ y contará con la colaboración de profesionales como psicólogos y nutricionistas. Los participantes trabajarán aspectos técnicos, tácticos y valores deportivos como el compañerismo y el esfuerzo, en un ambiente educativo y motivador.

Santomera acogerá por primera vez, del 13 al 17 de julio de 2026, el Summer Camp Iniesta Academy, una propuesta dirigida a niños y niñas que quieran mejorar sus habilidades futbolísticas en un entorno formativo y deportivo de referencia en la Región de Murcia.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha presentado esta primera edición junto a los organizadores en el campo de fútbol El Limonar José Verdú Nicolás ‘Toché’.

Durante la presentación, Martínez ha destacado la importancia de que Santomera haya sido elegida como sede de un campus que ya se celebra en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha y Cataluña.

Además, subraya que esta iniciativa encaja con los valores que el Ayuntamiento quiere promover a través del deporte, como el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

El regidor agradece a Andrés Iniesta, a Iniesta Academy, a las personas implicadas en la organización y a los patrocinadores su apoyo para hacer posible esta actividad.

También reconoce la colaboración del Club de Fútbol Santomera y de NB Sport Tech por incorporar este campus a la programación deportiva que se desarrollará durante ese mes en el campo José Verdú Nicolás ‘Toché’.

El campus se desarrollará con una metodología pedagógica y formativa inspirada en la experiencia de Andrés Iniesta durante su etapa en La Masía, en el FC Barcelona y a lo largo de su trayectoria profesional en Japón y Emiratos Árabes.

Organizado por Iniesta Academy, el programa combinará sesiones de entrenamiento con actividades complementarias y charlas especializadas. Entre otros profesionales, contará con la participación de un psicólogo, un nutricionista y jóvenes murcianos formados en el fútbol base del FC Barcelona.

La actividad se celebrará en horario de 9:00 a 17:00 horas y está dirigida a participantes de entre 6 y 16 años. Durante las jornadas, trabajarán aspectos técnicos y tácticos del juego, además de valores fundamentales del deporte, en un ambiente dinámico, educativo y motivador.Los residentes de Santomera dispondrán, además, de un precio especial.