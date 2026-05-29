Miras anuncia una campaña con Froet para atraer a jóvenes: "Sin el sector del transporte, ningún otro sería competitivo"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Murcia y Froet lanzan una campaña para atraer a jóvenes al sector del transporte y reforzar su imagen. La iniciativa busca combatir la escasez de conductores y fomentar el relevo generacional en el transporte murciano. Fernando López Miras destaca que el transporte es esencial para la competitividad y el funcionamiento de la economía regional. El Ejecutivo autonómico reitera su apoyo al sector y su compromiso con infraestructuras clave para mejorar la movilidad y logística.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña conjunta entre la Comunidad Autónoma y la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet).

El objetivo de esta iniciativa es poner en valor la labor de los conductores y reforzar la imagen del sector del transporte entre los jóvenes de la Región. La iniciativa busca contribuir a la incorporación de nuevos profesionales en un ámbito que afronta dificultades por la falta de relevo generacional.

López Miras ha dado a conocer esta medida durante la clausura de la 74ª Asamblea General de Froet y en el transcurso del acto de entrega de los XXIII Premios Froet 2025, un encuentro en el que vuelve a destacar la relevancia del transporte para el funcionamiento de la economía regional.

En este contexto, define esta actividad como una “piedra angular” y como un “sector estratégico” dentro del tejido productivo de la Región de Murcia.

El jefe del Ejecutivo autonómico subraya que el propósito de esta campaña es trasladar a los jóvenes que el transporte representa una salida laboral con recorrido, estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional.

El jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención

En concreto, defiende la necesidad de visibilizar una actividad que resulta esencial para sostener la competitividad de numerosos sectores económicos y para garantizar el movimiento de mercancías y servicios en la Comunidad Autónoma.

Durante su intervención, López Miras señala que el sector del transporte ofrece “oportunidades reales de empleo, estabilidad y futuro profesional”.

Por esto, considera necesario fomentar vocaciones y despertar el interés de las nuevas generaciones por una profesión que desempeña un papel decisivo en la actividad diaria de la Región. De este modo, la campaña prevista junto a Froet estará orientada a reforzar el reconocimiento social del oficio y a mostrar el potencial laboral que presenta.

Asimismo, el presidente insiste en que el transporte no solo tiene un valor propio como motor económico, sino que además constituye un soporte imprescindible para el resto de actividades productivas.

El presidente regional, Fernando López Miras, junto a representantes de Froet y Volvo

En este sentido, remarca que “sin el sector del transporte ningún otro sector económico sería competitivo”, incidiendo así en su carácter transversal y en su importancia para la agricultura, la industria, el comercio y la logística.

Junto a este anuncio, López Miras reitera el compromiso del Gobierno regional con la reivindicación de infraestructuras consideradas estratégicas para mejorar la movilidad y la capacidad logística de la Región de Murcia.

La clausura de la Asamblea General de Froet y la entrega de sus premios anuales sirvieron, además, como marco para poner de relieve el peso del transporte en la economía murciana y los desafíos que afronta en la actualidad.

Entre esos retos figura de forma destacada la escasez de conductores, una problemática que el sector viene señalando desde hace tiempo y ante la que la Comunidad y Froet pretenden actuar de manera coordinada mediante acciones de sensibilización y promoción.

Con este anuncio, el Ejecutivo autonómico refuerza su mensaje de apoyo a una actividad que considera esencial para el presente y el futuro económico de la Región, al tiempo que abre una nueva línea de colaboración con Froet para impulsar el relevo generacional y aumentar el atractivo de una profesión clave para el sistema productivo murciano.