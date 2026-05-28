Murcia consolida su liderazgo europeo con 12 mesas de trabajo sobre movilidad, digitalización y sostenibilidad urbana

Jornada celebrada en Murcia para reforzar su proyección europea como ciudad humana, innovadora y sostenible.

Las claves

Las claves Generado con IA Murcia ha celebrado una jornada institucional con 12 mesas de trabajo sobre movilidad sostenible, digitalización y sostenibilidad urbana. La ciudad se consolida como referente europeo en transformación urbana, priorizando la innovación, la participación ciudadana y la transición ecológica. Murcia participa en proyectos europeos como TactiCity y Carmony, además de iniciativas sobre planificación urbana sostenible con inteligencia artificial. Ha sido reconocida como ejemplo en economía circular y sostenibilidad urbana, y ha recibido 5,1 millones de euros para convertirse en Destino Turístico Inteligente.

Murcia ha consolidado su proyección europea con un modelo de ciudad centrado en las personas, la innovación y la sostenibilidad, tras la celebración en el Auditorio Víctor Villegas de una jornada institucional con la participación de representantes de la Unión Europea, autoridades locales, expertos en urbanismo y agentes sociales.

La capital murciana se afianza así como referente en la red de ciudades europeas que trabajan por la transformación urbana inclusiva y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

La jornada ha contado con la celebración de 12 mesas de trabajo especializadas en las que se abordaron asuntos clave para el desarrollo urbano contemporáneo.

Entre ellas, destaca la movilidad sostenible, digitalización de servicios públicos, transición ecológica, regeneración de espacios urbanos, cohesión social, economía circular, accesibilidad universal y participación ciudadana.

Todos estos ejes se integran en una estrategia municipal orientada a un modelo de ciudad más eficiente, amable y estrechamente conectada con las políticas y programas europeos.

Desde el Ayuntamiento de Murcia se destaca que la ciudad avanza en una línea de trabajo que integra innovación, participación ciudadana y transición verde gracias a proyectos que la sitúan como referencia en sostenibilidad urbana y gestión inteligente.

Entre las iniciativas más recientes figuran su participación en el proyecto europeo TactiCity sobre urbanismo táctico para espacios inclusivos, el proyecto Carmony liderado por el consistorio y financiado por la Comisión Europea sobre gestión urbana inteligente.

Otro de los proyectos más actuales es la integración en programas sobre planificación urbana sostenible con inteligencia artificial y construcción circular.

La ciudad también se ha consolidado como referente nacional en sostenibilidad y salud urbana, reconocida dentro del monitor Healthy Cities 2025 como una de las ciudades españolas más avanzadas en sostenibilidad urbana.

Ha sido elegida por la Unión Europea como ejemplo de iniciativas de economía circular y desarrollo urbano dentro del Programa Internacional de Cooperación Urbana y Regional (IURC).

La concejalía competente subraya que este posicionamiento europeo responde a una estrategia de ciudad que busca poner en el centro a las personas y reforzar la competitividad urbana mediante soluciones tecnológicas, ambientales y sociales.

El modelo murciano se caracteriza por ser una ciudad viva y amable, con rostro humano, que prioriza el bienestar ciudadano sin renunciar a la innovación ni a la sostenibilidad.

Además, Murcia ha recibido 5,1 millones de euros para convertirse en Destino Turístico Inteligente, lo que refuerza su capacidad para ofrecer una experiencia turística de calidad basada en la digitalización, la sostenibilidad y la accesibilidad.