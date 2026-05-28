Antelo anuncia su baja de Vox: “Ha dejado de ser una alternativa política para España; para ser una sociedad limitada"

Las claves

Las claves Generado con IA José Ángel Antelo anuncia su baja de Vox por considerar que el partido ha dejado de ser una alternativa política y se ha convertido en una "sociedad limitada". Antelo denuncia el desmantelamiento interno de Vox, la expulsión del talento y una deriva estatista alejada de sus principios fundacionales. El diputado critica contactos de miembros de Vox con el PSOE para promover mociones de censura y rechaza cualquier pacto con el socialismo. Virginia Martínez también expresa su preocupación por la deriva ideológica de Vox y defiende la necesidad de una alternativa liberal y patriótica.

José Ángel Antelo ha anunciado su baja de VOX y la retirada del recurso de alzada que presentó contra su suspensión cautelar como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, al considerar que el partido “ha dejado de ser una alternativa política real para España”.

Durante una comparecencia ante los medios, en la que ha estado acompañado por la diputada regional Virginia Martínez y otros miembros de su equipo, Antelo denuncia el “desmantelamiento interno” de la formación, la “expulsión constante del talento” y una deriva “estatista y alejada de los principios fundacionales” de VOX.

“VOX ha dejado de ser un partido para convertirse en una sociedad limitada al servicio de cuatro personas que utilizan un proyecto político para proteger sus propios intereses”, afirma Antelo.

El diputado regional explica que su decisión responde a una cuestión de “coherencia personal y política”, especialmente tras los acontecimientos registrados en Cartagena y Cieza, donde denunció contactos de miembros de VOX con el PSOE para promover mociones de censura.

“Con el socialismo nunca y bajo ningún concepto. A una organización criminal, como describe la propia UCO al PSOE, no se pacta: se le combate”, señala.

Antelo lamenta también la falta de autocrítica en la dirección nacional del partido tras los resultados y las expectativas electorales en territorios como Castilla y León o Andalucía.

En este contexto, defiende la necesidad de impulsar “una alternativa liberal, patriótica y económica seria” capaz de agrupar a quienes quieren “acabar con el socialismo” y defender “la identidad, la cultura y el esfuerzo como motor de prosperidad”.

Por su parte, Virginia Martínez asegura compartir la preocupación por la deriva ideológica y estratégica de VOX y expresa su malestar ante la evolución del partido.

Virginia Martínez compareciendo en el pleno.

“No me gusta el giro estatalista que está tomando el partido. Soy una persona económicamente liberal y me preocupa que en España no exista hoy un liderazgo capaz de unir a todo aquello que no es la izquierda”, afirma.

Martínez defiende la construcción de una alternativa amplia y sólida frente al socialismo y lamenta la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas de la derecha. “España no puede esperar más. Necesitamos a alguien capaz de unir y dejar atrás pequeñas diferencias para defender un proyecto común”, subraya.

Preguntados por la negociación presupuestaria en la Región de Murcia, tanto Antelo como Martínez han reiterado que respaldarán cualquier iniciativa que consideren positiva para los murcianos, al margen de las siglas políticas.

Entre las medidas mencionadas figuran la ley de vivienda, la reforma de la Ley del Mar Menor, inversiones para el campo murciano, la restauración de la Catedral de Cartagena y la ampliación del tranvía.

“Apoyaremos todo aquello que sea bueno para la Región de Murcia, pero nunca medidas que fomenten la inmigración ilegal o el modelo de subvenciones propio del socialismo”, ha afirmado Antelo.