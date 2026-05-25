El PSOE acusa al PP de tener “hipocresía” y avala contar con 2 exediles de Vox para arrebatar la alcaldía de Cartagena

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE acusa al PP de "hipocresía" por criticar la moción de censura en Cartagena mientras ellos han recurrido a pactos similares para gobernar en otros municipios. La moción de censura busca desalojar a la alcaldesa Noelia Arroyo (PP) con el apoyo de PSOE, MC Cartagena, Sí Cartagena y dos exediles de Vox. Carmina Fernández denuncia la falta de inversiones y la inacción del gobierno local y regional, señalando carencias en servicios públicos, centros educativos y sanidad. El PSOE exige al PP explicaciones sobre el escándalo de las prótesis del Servicio Murciano de Salud, calificando los hechos de "muy graves" para la ciudadanía.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado la “hipocresía” y la “amnesia” del Partido Popular, al considerar que los populares solo defienden la formación de mayorías alternativas cuando esa fórmula les beneficia y les permite mantenerse en el poder.

Fernández ha realizado estas declaraciones para avalar la moción de censura para arrebatar el Ayuntamiento de Cartagena, a la alcaldesa popular Noelia Arroyo, en una iniciativa pactada por el PSOE, Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), Sí Cartagena y los dos exediles de Vox.

Fernández ha reprochado al Partido Popular que critique ahora una operación política que, a su juicio, el propio PP ha usado en anteriores ocasiones, "cuando le ha resultado útil para gobernar".

En este sentido, la portavoz socialista ha recordado que el popular Fernando López Miras accedió al Gobierno regional, en 2019, a pesar de que las urnas habían situado al PSOE como fuerza más votada, con un escaño más que el PP, pero se situaron al frente del Palacio de San Esteban con un pacto con Ciudadanos.

Incluso ha recordado que el PP "tampoco ganó" las elecciones municipales de Cartagena, en la anterior legislatura, aunque terminó gobernando a través de acuerdos políticos.

La portavoz socialista ha señalado además que esa misma lógica de pactos se ha repetido en otros municipios de la Región de Murcia, como Molina de Segura, Cieza, Puerto Lumbreras o Las Torres de Cotillas, donde el Partido Popular gobierna sin ser la candidatura más votada en las pasadas elecciones municipales.

Según Fernández, resulta “incoherente” que el PP cuestione ahora la legitimidad de una mayoría alternativa en Cartagena cuando ha recurrido a esa misma vía en distintas instituciones para sostener o alcanzar gobiernos.

Asimismo, ha defendido que la moción de censura en Cartagena no responde a una maniobra aislada, sino al malestar acumulado durante los últimos años entre numerosos vecinos y vecinas del municipio.

El portavoz de Movimiento Ciudadano (MC), en el Ayuntamiento de Cartagena. EFE

Explica cómo se sienten desatendidos por el Gobierno regional y por un ejecutivo local incapaz de dar respuesta a los principales problemas de la ciudad.

En relación con la encuesta del CEMOP sobre la moción de censura, Fernández ha pedido al Partido Popular que salga a la calle y pregunte directamente a la ciudadanía de Cartagena por su situación real y por las carencias que siguen sin resolverse.

En ese punto, ha enumerado algunos de los problemas que, según ha afirmado, afectan de forma directa a muchas familias del municipio, como la presencia de amianto en centros educativos, las goteras, los barracones, las largas listas de espera sanitarias o la falta de climatización en colegios e institutos.

También ha criticado lo que considera ejemplos claros de deterioro y abandono de los servicios públicos en Cartagena, aludiendo a la situación del Rosell y a los problemas que arrastra el hospital Santa Lucía, dentro de un contexto que ha descrito como de parálisis institucional y falta de respuesta política.

Incendio en hospital Santa Lucia de Cartagena. EFE

Fernández ha insistido en que la moción de censura es consecuencia directa de “tres años de inacción y políticas fracasadas” y ha acusado al Gobierno local de haber permanecido en silencio ante el “abandono” de Cartagena por parte del Ejecutivo autonómico.

En materia de inversiones, ha asegurado que el Gobierno regional no ha impulsado “ni una sola inversión” ni “un solo proyecto transformador” para el municipio y ha subrayado que las principales aportaciones económicas, cifradas por la propia portavoz en más de 50 millones de euros, proceden del Gobierno de España.

Por último, ha exigido al Partido Popular que abandone las amenazas, dé explicaciones y aclare cuanto antes el escándalo de las prótesis del Servicio Murciano de Salud, unos hechos que ha calificado de “muy graves” por las consecuencias que, según ha advertido, han tenido para la salud y la seguridad de numerosas personas.