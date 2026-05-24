El doctor Felices desmonta los bulos sobre la salud que circulan por internet: "Tienen una apariencia muy seductora"

El Doctor Felices antes de dar inicio a la jornada de INFLUCIENCIERS.

Las claves

Las claves Generado con IA El doctor José Manuel Felices alerta sobre el auge de bulos de salud en internet, que se difunden rápidamente debido a su apariencia convincente y testimonios falsos. Felices defiende que los profesionales sanitarios deben ocupar el espacio digital para combatir la desinformación y evitar que los 'gurús' sin rigor científico influyan en la salud pública. Subraya que no existen atajos para la salud y que las soluciones milagrosas carecen de base científica, recomendando siempre el asesoramiento profesional y la prevención. El radiólogo destaca la importancia de que los usuarios sean críticos, verifiquen las fuentes y comprendan que la divulgación científica es clave para el bienestar colectivo.

La era de la información ha traído consigo una paradoja preocupante: nunca antes habíamos tenido tanto acceso al conocimiento médico, pero nunca habíamos estado tan expuestos a la desinformación y a las fake news.

Bajo esta premisa, la Biblioteca Regional de Murcia se ha convertido en el epicentro de la divulgación científica. La última sesión del ciclo Influcienciers, organizado por la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, ha contado con la presencia de una de las voces más autorizadas y seguidas del país: el doctor José Manuel Felices.

Ante un aforo que ha superado expectativas, el radiólogo y profesor de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha podido ofrecer una clase magistral sobre cómo navegar el proceloso mar de las redes sociales sin perder la salud en el intento.

Para el doctor Felices, la medicina no es solo una profesión, es un legado vital que comenzó en el seno familiar. Hijo de un médico entregado, creció viendo cómo su padre transformaba la realidad de los pacientes a través de la escucha, la empatía y un diagnóstico que iba más allá de las placas de rayos X.

El doctor Felices junto a la presentadora del acto, María José Moreno

Esta vocación heredada, le otorga una visión privilegiada que ahora vuelca en su labor como embajador de la UCAM y divulgador en plataformas digitales.

Durante su intervención en la biblioteca, el médico hizo hincapié en que su salto a las redes nació de una necesidad urgente de combatir el ruido: "Me di cuenta de que si nosotros, los profesionales de bata blanca, no ocupábamos ese espacio digital, lo harían otros con intereses menos honestos y mucho menos rigor científico", ha destacado a los asistentes

El encuentro no se entiende sin detenerse en su postura sobre el alarmante crecimiento de la desinformación médica. "El problema de los bulos de salud en internet es que, a menudo, tienen una apariencia de verdad muy seductora; vienen envueltos en testimonios que parecen reales y en una estética que genera confianza", explicó el doctor con tono pedagógico.

Según el especialista, el mayor riesgo reside en la rapidez con la que se viralizan los consejos sin fundamento, que suelen aferrarse a soluciones mágicas para problemas complejos y crónicos.

"Cuando alguien en internet te promete curar una patología compleja con un remedio casero que se hace en la cocina, lo primero que debe activarse en tu cabeza es la alarma de la prudencia. La salud requiere tiempo, evidencia clínica y un seguimiento profesional personalizado. No hay atajos para el bienestar", ha sentenciado el profesor de la UCAM.

El doctor Felices durante su intervención en la Biblioteca Regional de Murcia

La charla, conducida por la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, ha llevado al doctor Felices profundizar en su filosofía de bienestar integral. Autor del reciente éxito editorial Radiografía de una vida sana, el médico ha insistido en que vivir bien es un proceso que va mucho más allá de la simple ausencia de enfermedad.

"Mi padre me enseñó que un médico trata a pacientes, no solo trata enfermedades. En la red, a veces olvidamos la parte humana y convertimos la salud en una lista de productos, afirma.

"La gente no necesita recetas de un post de Instagram; necesita herramientas para entender su propio cuerpo y tomar decisiones informadas", ha afirmado Felices durante una de las intervenciones más aplaudidas.

El radiólogo también ha podido abordar el desafío que supone para los facultativos adaptar su lenguaje para combatir la llamada "infodemia". Para él, ser un divulgador eficaz significa traducir el complejo lenguaje técnico a uno sencillo, claro y coherente, sin que ello suponga una pérdida de rigor científico.

"Si no logro que mi paciente o mi seguidor entienda el porqué profundo de una recomendación médica, he fracasado en mi labor de comunicación", ha confesado el doctor, quien ha logrado consolidarse como un referente absoluto al desmontar mitos peligrosos ante su comunidad de seguidores.

En este sentido, el doctor Felices fue muy crítico con las pseudociencias que proliferan en foros y grupos de mensajería. Durante la ronda de preguntas, advierte sobre el peligro de abandonar tratamientos convencionales por sugerencias de "gurús" digitales.

"La medicina basada en la evidencia no es una opinión, es el resultado de décadas de investigación, ensayo y error. Cuando un usuario confía más en un desconocido de internet que en su médico de cabecera, estamos ante un problema de salud pública de primer orden", señala con preocupación.

El doctor también destaca la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz, áreas donde la radiología juega un papel clave y donde, según sus palabras, "cada segundo de información veraz puede marcar la diferencia entre una recuperación sencilla y una complicación grave".

El encuentro ha concluido con una reflexión sobre la responsabilidad compartida en esta nueva era digital. El doctor Felices cierra su conferencia recordando que el usuario de internet tiene un papel activo y fundamental en la lucha contra los bulos y la desinformación.

"Cada vez que compartimos un consejo de salud no contrastado, estamos poniendo en riesgo a alguien, quizás a un ser querido. Debemos ser críticos, verificar siempre las fuentes y cuestionar quién está detrás de la información que consumimos", según explica el doctor.

Asistentes escuchando atentos la comparecencia impartida por el doctor Felices.

"La ciencia es algo que está en constante revisión, y esa incertidumbre es precisamente lo que nos protege del dogmatismo peligroso de los falsos gurús", ha afirmado entre los aplausos de un público entregado.

La sesión, que dejó patente la necesidad de contar con figuras de referencia en el ámbito digital, puso de manifiesto que la divulgación científica es hoy una herramienta de salud pública fundamental.

Con el respaldo de su trayectoria en la UCAM y su incansable compromiso con la prevención, el Doctor Felices demostró que, aunque internet sea un espacio complejo y a veces hostil, el rigor científico y la comunicación cercana siguen siendo la mejor medicina para combatir la desinformación.

La Biblioteca Regional de Murcia cierra así un ciclo que ha logrado acercar la ciencia a la ciudadanía de manera amena, necesaria y, sobre todo, honesta.