Los alumnos de ELIS Murcia celebran el Día de la Diversidad Cultural de la ONU con una conexión con la NASA

Alumnos en la charla compartida con Kelsey Young, partícipe de la misión Artemis II de la NASA

Las claves

Las claves Generado con IA El Limonar International School Murcia celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural con actividades inspiradas en diferentes países y tradiciones locales. La jornada incluyó talleres, bailes, música y experiencias sensoriales, organizados por familias, docentes y alumnos Erasmus, fomentando el intercambio cultural. Destacó una videollamada con la científica espacial Kelsey Young de la NASA, quien habló con los alumnos sobre la exploración espacial y la colaboración internacional. El evento reflejó la diversidad del colegio, con estudiantes de más de veinte nacionalidades y programas como el Buddy Programme para integrar a nuevas familias.

Fomentar el respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas desde las edades más tempranas. Ese ha sido el objetivo con el que El Limonar International School Murcia ha celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Una celebración impulsada por Naciones Unidas (ONU) para destacar la riqueza cultural como herramienta de cohesión, paz y crecimiento social.

La jornada se ha desarrollado en el campus de Buenavista de Infantil y Primaria y ha reunido a alumnos, familias y profesorado en numerosas actividades.

Las diferentes celebraciones, han estado inspiradas en países como India, República Checa, Estados Unidos, Grecia, Italia, Francia, Venezuela, Colombia y Macedonia, además de propuestas centradas en África y en distintas tradiciones españolas y murcianas.

El programa ha combinado talleres educativos, actividades deportivas, música, artesanía y experiencias sensoriales con el propósito de acercar al alumnado a distintas formas de vida, costumbres y expresiones culturales del mundo.

Muchas de las iniciativas han estado dirigidas por las propias familias, docentes internacionales y alumnos Erasmus del centro, lo que ha favorecido un intercambio cultural real y cercano.

Bailes de la India, cultura griega y tradición murciana

Entre las actividades han destacado un baile tradicional Bhangra de la India, talleres de yoga impartidos por la Fundación Vicente Ferrer o juegos populares estadounidenses,

cuentacuentos infantiles centrados en la tolerancia cultural y talleres de máscaras venecianas han sido otras de las actividades. Con ello, los estudiantes han podido conocer esta tradición italiana y crear sus propios diseños.

La cultura griega también ha estado presente a través de una carrera de relevos inspirada en la antorcha olímpica, actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos y propuestas para aprender a escribir nombres con el alfabeto griego.

Celebración del Día de la Diversidad Cultural en el Limonar International School

Además, alumnos del centro han preparado talleres específicos sobre Japón, Brasil y Egipto para acercar a sus compañeros algunos de los rasgos más característicos de estos países.

La programación ha reservado asimismo un espacio destacado para las tradiciones locales murcianas. Miembros de la Federación de Bolos Huertanos han enseñado a los alumnos este juego tradicional y han explicado su importancia dentro del patrimonio regional.

Además, varias familias del centro han acudido vestidas con trajes típicos del Bando de la Huerta y han mostrado elementos representativos de la huerta murciana, poniendo en valor la identidad cultural local junto a la internacional.

El evento ha reflejado el carácter multicultural del colegio, en el que actualmente conviven estudiantes y familias de más de veinte nacionalidades, entre ellas España, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, China, Brasil, México, Marruecos, Ucrania y Venezuela.

Esta diversidad forma parte del día a día del centro y se complementa con iniciativas desarrolladas durante todo el curso, como el Buddy Programme, un programa de acompañamiento que conecta a nuevas familias internacionales con otras ya integradas en la comunidad educativa para facilitar su adaptación y fomentar vínculos culturales y sociales.

Una mirada al espacio

La jornada ha incluido también una videollamada en directo entre alumnos de Primaria y la científica espacial Kelsey Young, investigadora del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA y responsable de operaciones científicas de la misión Artemis II.

Durante el encuentro, los estudiantes han podido conocer de primera mano su trabajo en la exploración espacial y conversar con ella sobre ciencia, investigación y descubrimiento.

La actividad ha servido además para subrayar la exploración espacial como un ámbito de colaboración internacional, en el que equipos multiculturales trabajan de manera conjunta y aportan perspectivas diversas para avanzar en el conocimiento del universo.

En palabras de Jessica Boutcher, coordinadora de 3º y 4º de Primaria y responsable de esta jornada, “celebrar el Día de la Diversidad Cultural es una forma maravillosa de unir a nuestra comunidad y de permitir que familias y personal compartan su cultura con todos los demás.

Es un día lleno de actividades muy variadas que crea recuerdos inolvidables para los alumnos, y es un privilegio contar con tantos miembros de la comunidad que lo hacen posible”.