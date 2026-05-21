López Miras presenta su Plan Industrial con 200M de inversión y el electrolizador de hidrógeno más grande de la UE

Las claves

Las claves Generado con IA El Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 prevé una inversión de 200 millones de euros para reforzar la red eléctrica y aumentar la capacidad en 320 megavatios. Cartagena será la primera ciudad en sumarse a la futura Red de Municipios Industriales, impulsando la atracción de inversiones y la formación. El primer gran proyecto del sistema 'Fast Track' será el electrolizador de hidrógeno renovable más grande de Europa, con 100 MW de potencia y una inversión de 300 millones de euros. El Plan Industrial busca generar 100.000 empleos, 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y más de 1.730 millones en inversión pública directa en la próxima década.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presidido en Cartagena el acto de puesta en marcha del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026‑2035.

López Miras ha detallado las primeras medidas estratégicas, bajo la atenta mirada del presidente de Repsol, Antonio Brufau, el director del Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero, y representantes del tejido empresarial e industrial de la Región.

En el ámbito energético, el Gobierno regional ha aprobado el Plan de Inversiones para el Refuerzo de la Red de Distribución Eléctrica para el periodo 2027‑2029, que supondrá una inyección de 200 millones de euros de la empresa distribuidora.

Según López Miras, esta inversión “histórica” se traducirá en un aumento significativo de la capacidad eléctrica regional, el refuerzo de las redes de media y alta tensión, la mejora de la calidad y resiliencia del suministro y el impulso de la digitalización de la red.

El presidente indica que la capacidad disponible en la red de media y alta tensión se incrementará en torno a 320 megavatios, además de contar con una capacidad adicional de crecimiento futuro de otros 300 megavatios, siempre que el Gobierno de España flexibilice los límites regulatorios anunciados.

El presidente de la Comunidad, López Miras, interviene en el acto de presentación

López Miras anuncia que Cartagena será la primera ciudad en incorporarse a la futura Red de Municipios Industriales de la Región, diseñada para coordinar planificación, infraestructuras, suelo industrial, formación y atracción de inversiones.

El jefe del Ejecutivo destaca que este proyecto busca impulsar municipios preparados para competir en la nueva economía industrial y que Cartagena reúne las condiciones para liderar el proceso gracias a su historia industrial y su proyección de futuro.

En su intervención, el presidente subraya que, además de alcanzar los 100.000 empleos industriales y movilizar unos 16.675 millones de euros en inversión total, el Plan Industrial prevé la creación de 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y más de 1.730 millones en inversión pública directa del Gobierno regional durante la próxima década.

El presidente explica que el Plan Industrial es un proyecto “construido entre todos” que prioriza la formación, la capacitación industrial y la generación de oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su futuro en la Región.

En este marco, avanza el Campus Industrial de la Región de Murcia, que coordinará programas estables para transferir conocimiento científico‑técnico al sector industrial, fomentando la colaboración entre empresas y universidades y mejorando la competitividad productiva.

Además, se creará un nuevo Centro de Capacitación Industrial en Procesos Avanzados y Nuevas Tecnologías en Alimentación y Bebidas, centrado en eslabones como cadena de frío, bebidas, panadería, golosinas o quinta gama.

Apuesta por el hidrógeno

Otra medida destacada del Plan Industrial es un sistema “Fast Track”, pensado para agilizar trámites y reducir tiempos administrativos. El primer gran proyecto que se beneficiará de este instrumento será el electrolizador de hidrógeno renovable que Repsol impulsa en el Valle de Escombreras, que se convertirá en el mayor de Europa.

Con una potencia de 100 megavatios y una inversión de 300 millones de euros, la planta generará cerca de 900 empleos y producirá aproximadamente 15.000 toneladas de hidrógeno renovable al año, evitando la emisión de hasta 167.000 toneladas anuales de dióxido de carbono.

López Miras subraya que este proyecto posicionará a Cartagena en la vanguardia europea de la transición energética y de la industria descarbonizada.