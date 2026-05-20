La I Feria de Empleo Joven 'Santomera en movimiento' acerca oportunidades laborales y formativas a la juventud

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez en uno de los puestos

Las claves

Las claves Generado con IA La I Feria de Empleo Joven 'Santomera en movimiento' reunió a empresas, administraciones y centros educativos para ofrecer oportunidades laborales y formativas a la juventud local. El evento facilitó el contacto directo entre jóvenes y empleadores, incluyendo encuentros de networking y stands informativos de entidades públicas y privadas. Durante la feria se ofrecieron charlas y talleres sobre empleabilidad, motivación y movilidad europea, además de exhibiciones de ciclos formativos de FP. El alcalde destacó la reducción del desempleo en Santomera, con 154 parados menos en el último año, atribuyéndolo al trabajo conjunto con el tejido empresarial.

El Ayuntamiento de Santomera ha celebrado la I Feria de Empleo Joven: 'Santomera en movimiento', una iniciativa que ha reunido en la plaza del Ayuntamiento y en el Salón de Actos Municipal a diferentes entidades de valor para el municipio

Empresas, administraciones, centros educativos y entidades especializadas en formación y orientación laboral se han dado cita para ofrecer nuevas oportunidades profesionales a la juventud del municipio.

La jornada convierte el centro de Santomera en un espacio de encuentro donde jóvenes y profesionales intercambiaron experiencias, conocieron programas de empleo y formación y exploraron distintas salidas profesionales.

El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde, Víctor Martínez; la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero; la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz; y el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero.

Según el alcalde, Santomera “sigue avanzando con paso firme” en la reducción del desempleo gracias al trabajo conjunto con el tejido empresarial local.

Víctor Martínez atendiendo a los medios

Martínez señala que la feria nace para facilitar a las empresas la búsqueda de perfiles profesionales y para que los jóvenes conozcan de primera mano las opciones laborales y formativas ofrecidas por empresas, instituciones y organismos regionales y nacionales.

Asimismo, agradece la implicación de todas las entidades participantes y su apuesta por invertir y generar empleo en el municipio.

Reducción del desempleo

El alcalde destaca la evolución positiva de los datos de empleo en Santomera en un contexto de crecimiento empresarial y ampliación de instalaciones.

En mayo de 2023 el municipio registraba 744 desempleados; actualmente esa cifra se ha reducido en 154 personas. Además, el desempleo descendió de 604 personas en marzo de 2026 a 590 en abril, lo que implica catorce desempleados menos en un mes y refleja una tendencia favorable para la localidad.

La feria ha tenido stands informativos de entidades públicas y sociales, entre ellas el Ayuntamiento de Santomera, el SEF, la Dirección General de Juventud, la Dirección General de Formación Profesional o el Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Murcia (COIE).

Empresas de referencia han participado en encuentros de networking con los asistentes, así como Cooperativa El Limonar, Gorfactory, Babyplant, Hefame, Puertas Perciber, Porcisán, Konetic y Mofer Solar SL, favoreciendo el contacto directo entre empleadores y jóvenes interesados en incorporarse al mercado laboral.

La programación ha incluido charlas y talleres sobre motivación y empleabilidad, entre ellos la ponencia “La fábrica de los sueños. Liderazgo y empleo”, impartida por Javi Soto.

Jóvenes interesados en la feria de empleo

También, se ha llevado a cabo la charla “Movilidad europea y empleabilidad. CES y Eurodisea”, ofrecida por la Dirección General de Formación Profesional. También se realizaron exhibiciones de distintos ciclos formativos de Formación Profesional.

Esta iniciativa forma parte del proyecto “Santomera en movimiento”, orientado a impulsar la activación socioeconómica del municipio mediante la dinamización del tejido empresarial y la implicación de la sociedad civil, con el objetivo de motivar a los jóvenes y facilitar su acceso al primer empleo