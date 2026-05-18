La UCAM presentará en Madrid la Cátedra de Gerociencia que será pionera en Europa de la mano de Juan Carlos Izpisúa

Las claves

Las claves Generado con IA La UCAM presentará en Madrid la primera Cátedra de Gerociencia de Europa, dirigida por el doctor José Viña y con Juan Carlos Izpisúa como figura principal. Juan Carlos Izpisúa, reconocido por sus avances en regeneración celular y envejecimiento, encabezará la jornada científica destacando los últimos avances en reprogramación celular parcial. La gerociencia busca prevenir enfermedades relacionadas con la edad y prolongar la vida saludable, combinando medicina regenerativa, preventiva y personalizada. El evento refuerza la conexión entre la investigación internacional y el ámbito académico español, situando a la UCAM en el mapa global de la longevidad.

La Real Academia Nacional de Medicina de España será el escenario, el próximo miércoles a las 11 horas, de una cita científica marcada por la presencia de una de las figuras más influyentes en el estudio del envejecimiento: Juan Carlos Izpisúa.

El investigador español encabezará la jornada 'Gerociencia: medicina regenerativa y longevidad', en el marco de la presentación de la nueva Cátedra de Gerociencia de la UCAM: un plan formativo que será pionero en Europa.

Izpisúa no es un nombre cualquiera dentro de la biomedicina. Considerado uno de los científicos más destacados en biología del desarrollo, su carrera ha estado ligada a algunos de los avances más relevantes en el campo de la regeneración celular y el estudio del envejecimiento.

Juan Carlos Izpisúa durante una ponencia. EFE

Actualmente es fundador de Altos Labs, una de las compañías líderes a nivel mundial en investigación sobre rejuvenecimiento celular, y catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo en la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Su trayectoria internacional le ha llevado a trabajar en instituciones de primer nivel, como el Salk Institute for Biological Studies en California, donde desarrolló gran parte de sus investigaciones más influyentes.

A lo largo de los años, su trabajo se ha centrado en comprender cómo las células envejecen y, sobre todo, en encontrar la forma de revertir ese proceso. Esta línea de investigación le ha situado en el foco de la ciencia que busca no solo tratar enfermedades, sino intervenir en los mecanismos biológicos que las provocan.

Una trabajadora de una residencia acompañando a una mujer. EFE

Uno de sus mayores logros ha sido el desarrollo y estudio de la reprogramación celular parcial, una técnica que permite rejuvenecer células sin alterar su identidad.

Este avance ha abierto nuevas posibilidades en la medicina regenerativa, al plantear la opción de restaurar tejidos dañados o envejecidos sin necesidad de sustituirlos completamente. Aunque todavía se encuentra en fase de investigación, sus aplicaciones futuras podrían ser clave en el tratamiento de enfermedades asociadas a la edad.

Precisamente sobre estos avances tratará su intervención en Madrid, bajo el título "Hacia una ciencia del envejecimiento saludable: identidad celular y rejuvenecimiento". En su ponencia, Izpisúa abordará las últimas novedades de sus investigaciones y el potencial que estas tienen para transformar la medicina en los próximos años.

El acto servirá también para presentar la Cátedra de Gerociencia de la UCAM, dirigida por el doctor José Viña. Esta iniciativa supone un paso importante en el impulso de esta disciplina, ya que se trata de la primera cátedra de estas características en Europa y la segunda en todo el mundo.

La gerociencia se centra en estudiar los procesos biológicos del envejecimiento con el objetivo de prevenir enfermedades y prolongar la vida saludable.

Personas de la tercera edad disfrutando junto a un perro. EFE

Este enfoque encaja directamente con la línea de trabajo que ha seguido Izpisúa durante toda su carrera. Su investigación no se limita a aumentar la esperanza de vida, sino que busca mejorar la calidad de esos años, prolongando la autonomía y la funcionalidad de las personas.

En este sentido, la combinación de medicina regenerativa, preventiva y personalizada se presenta como una de las claves del futuro sanitario.

La presencia de Izpisúa en este evento no solo aporta relevancia científica, sino que también refuerza la conexión entre la investigación internacional y el ámbito académico español. Su vinculación con la UCAM como catedrático extraordinario deja clara esta relación y sitúa a la institución murciana dentro del mapa global de la investigación en longevidad.

Antes del inicio de la sesión, a las 10:30 horas, tanto Izpisúa como el doctor José Viña mantendrán un encuentro con los medios de comunicación, en el que podrán profundizar en los objetivos de esta nueva cátedra y en las líneas de investigación que se desarrollarán en el futuro.

La jornada se presenta así como una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de un científico que ha dedicado su carrera a entender cómo envejecemos y cómo podríamos hacerlo mejor.