Fernando López Miras elegido nuevo pregonero de oro del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, será el pregonero de la 65.ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. El pregón tendrá lugar el 30 de julio en el Antiguo Mercado Público de La Unión, destacando la tradición minera y cultural del municipio. López Miras subraya el honor y responsabilidad de ser pregonero en uno de los festivales flamencos más emblemáticos y antiguos de España. La edición de este año rinde homenaje a la Región de Murcia y pone el acento en la historia, tradición minera y la identidad flamenca de La Unión.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, será el encargado de pronunciar el pregón oficial de la 65.ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, uno de los eventos flamencos más emblemáticos de España.

El acto tendrá lugar el próximo 30 de julio en el histórico Antiguo Mercado Público de La Unión (Murcia), un enclave que realza la tradición minera y cultural del municipio.

El anuncio lo han realizado el propio presidente y Joaquín Zapata, alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, mediante un vídeo conjunto que ya circula en redes sociales.

“Para mí es un orgullo, un honor y una gran responsabilidad ser el pregonero de un festival cargado de historia, el más antiguo de todos los festivales flamencos de España, y que este año rinde homenaje a la Región de Murcia”, declara López Miras.

Con estas palabras, el presidente expresa la profunda emoción que supone sumarse a la lista de pregoneros de altísimo nivel que han pasado por este escenario, como Imanol Arias, José Sacristán, Carlos Herrera, Luis del Olmo o María Dueñas.

López Miras en un apretón de manos junto a Joaquín Zapata

Este pregón marca un hito personal para López Miras, quien ha demostrado un compromiso innegable con el flamenco como expresión cultural regional.

Por su parte, Joaquín Zapata quiso resaltar la relevancia especial de esta edición: “Pondremos el acento en nuestra historia y tradición, en las raíces mineras, el cante jondo y la identidad flamenca que han hecho grande a este festival desde su fundación en 1969”.

Zapata subraya cómo el evento no solo celebra el arte jondo, sino que también reivindica el legado de las minas de La Unión, un pilar de la identidad murciana que impregna cada actuación.

La vinculación entre Fernando López Miras y el Festival Internacional del Cante de las Minas se ha forjado a lo largo de los años mediante una colaboración férrea y un apoyo emocional e institucional constante.

Esta relación se ha materializado en su activa presencia en citas clave del certamen, como la visita al estudio del pintor Antonio López, autor del cartel de la 64.ª edición.

Premiados de una edición pasada del certamen

También destaca la Gala de Ganadores en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, o las entregas de los prestigiosos Castilletes de Oro, entre las que resaltan las concedidas al periodista Vicente Vallés y al grupo cartagenero Arde Bogotá. Estos gestos han reforzado el rol del festival como referente mundial del flamenco, con La Unión como epicentro indiscutible.

El pregón de López Miras se perfila como uno de los actos más esperados de la programación, que se desarrollará del 29 de julio al 8 de agosto.

Esta edición promete batir récords de asistencia y calidad artística, consolidando al Cante de las Minas como un bastión del flamenco puro y un orgullo para toda la Región de Murcia, que este año recibe un merecido homenaje central.