El Ayuntamiento de Murcia refuerza su proyección europea en Atenas con su participación en el proyecto Dismantle

Fulgencio Perona saluda al jefe de la Policía Helénica durante la clausura del proyecto europeo Dismantle en Atenas.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Murcia participó en el evento final del proyecto europeo Dismantle en Atenas, enfocado en combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia. La Policía Local de Murcia tuvo un papel destacado en este proyecto internacional, que reúne a socios de Alemania, Grecia, Chipre y España. Durante la conferencia se presentaron herramientas como una plataforma de formación online y materiales especializados para mejorar la respuesta policial ante delitos de odio. La presencia murciana refuerza el compromiso institucional con la innovación en seguridad, la cooperación internacional y la defensa de los derechos fundamentales.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha asistido en Atenas al evento final del proyecto europeo Dismantle, una iniciativa financiada por la Unión Europea en la que la Policía Local de Murcia ha desempeñado un papel destacado.

El objetivo del proyecto es mejorar la respuesta frente a la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

El encuentro, celebrado en la sede del Center for Security Studies (KEMEA), ha reunido a socios del consorcio, autoridades policiales, representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil, poniendo fin a dos años de trabajo conjunto entre administraciones públicas, cuerpos policiales, universidades y centros de investigación de distintos países europeos.

La representación institucional murciana ha estado encabezada por el teniente de alcalde, acompañado por miembros del Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local.

La delegación murciana, encabezada por el concejal Fulgencio Perona, junto al equipo del Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local de Murcia

La participación del Ayuntamiento en este foro internacional evidencia la apuesta del equipo de Gobierno por situar a Murcia en espacios de referencia europea vinculados a la innovación policial, la cooperación internacional y la defensa de los derechos fundamentales.

El proyecto DISMANTLE, coordinado por la Academia de Policía de Baviera, cuenta con socios de Alemania, Grecia, Chipre y España. A nivel nacional, Murcia y La Vall d'Uixó han sido los únicos municipios participantes, lo que refuerza la relevancia de la implicación murciana.

El Ayuntamiento forma parte del consorcio como socio beneficiario, participando activamente en el desarrollo de actividades, programas formativos y acciones de difusión.

Durante la conferencia final se han presentado resultados como la creación de una plataforma de formación online, materiales especializados para cuerpos policiales, propuestas de políticas de no discriminación y el intercambio de buenas prácticas para mejorar la detección y respuesta ante delitos de odio.

Además, se han abordado cuestiones como la policía de proximidad, el trabajo con comunidades vulnerables y el fortalecimiento de la confianza entre ciudadanía e instituciones.

El evento ha contado con la presencia del jefe de la Policía Helénica, Ioannis Skouras, junto a responsables de unidades especializadas en delitos de odio de Atenas y Tesalónica, representantes políticos y organizaciones sociales, subrayando la importancia de reforzar la cooperación para hacer frente a la intolerancia en Europa.

El concejal Fulgencio Perona junto al jefe de la Policía Helénica, Ioannis Skouras, durante el desarrollo de la jornada final del proyecto europeo Dismantle en Atenas.

Fulgencio Perona ha destacado que la participación en proyectos europeos permite avanzar hacia un modelo de seguridad más moderno, cercano e inclusivo, al tiempo que posiciona a Murcia en el ámbito internacional.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento continuará impulsando iniciativas que fomenten la convivencia y refuercen los valores de igualdad, respeto y cohesión social.

La asistencia a este acto final refleja el respaldo institucional del Ayuntamiento de Murcia a una línea estratégica que combina seguridad pública, modernización policial y proyección internacional, consolidando a la ciudad como referente en políticas públicas alineadas con los valores europeos.

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